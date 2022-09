05:25 Dowództwo Operacyjne "Południe": Mosty pod naszą kontrolą ogniową

Dowództwo Operacyjne "Południe" w swoim najnowszym meldunku z frontu informuje, że ukraińskie siły powietrzne przeprowadziły na południu Ukrainy sześć uderzeń na siły wroga, a artyleria i wojska rakietowe wykonały 265 misji ogniowych. "Mosty nadal są pod ścisłą kontrolą ogniową, nie ma możliwości ich naprawienia lub wykorzystania" - głosi raport. Rosjanie mieli w ciągu doby stracić na froncie południowym 59 żołnierzy, trzy wyrzutnie rakiet Huragan, dwie samobieżne haubice Msta-S, trzy samobieżne moździerze, czołg T-72 i sześć pojazdów opancerzonych. Ukraińcy zniszczyli też dwa składy z amunicją w rejonie berysławskim.



04:56 Zełenski: Cała aktywność państwa jest skupiona na potrzebach frontu

- Jestem wdzięczny każdemu, kto sprawił, że było to możliwe. Jestem wdzięczny armii, wywiadowi i służbom specjalnym za każdą ukraińską flagę, która została wciągnięta na maszt w ostatnich dniach - podkreślił ukraiński prezydent.

- Jestem wdzięczny każdemu, kto sprawił, że było to możliwe. Jestem wdzięczny armii, wywiadowi i służbom specjalnym za każdą ukraińską flagę, która została wciągnięta na maszt w ostatnich dniach - podkreślił ukraiński prezydent.

04:30 Zełenski: Rozmawiałem z Blinkenem o uznaniu Rosji za państwo-terrorystę

- Prezydent Joe Biden podjął decyzję ws. nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy wartego 675 mln dolarów. Ogłoszono też, że Ukraina otrzyma ponad miliard dolarów z pakietu wsparcia dla europejskich demokracji. Każdy z tych kroków, podjętych przez naszych partnerów, ma realny wpływ na siłę naszego państwa i całej Europy broniącej się przeciwko rosyjskiemu terrorowi - powiedział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu. Zełenski dodał, że z odwiedzającym w piątek Kijów sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem, rozmawiał m.in. o uznaniu Rosji za państwo terrorystyczne. - Prawna rzeczywistość musi zawsze pokrywać się z rzeczywistością. I jest faktem, że Rosja stała się głównym źródłem terroryzmu w świecie. Można wybrać ten czy inny format działań, tę czy inną formułę presji prawnej na Rosję za terror, ale świat musi otrzymać jednoznaczny sygnał, że nie wybaczymy Rosji terroru - powiedział ukraiński prezydent.



04:26 W piątek z ukraińskich portów wypłyną cztery statki z żywnością

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) nadzorujące realizację porozumienia z 22 lipca ws. eksportu ukraińskiego zboża drogą morską z ukraińskich portów wydało zgodę na wypłynięcie w piątek czterech statków, na pokładzie których znajdzie się łącznie 58,8 tys. ton zbóż i produktów rolnych. Dwa statki, na pokładzie których znajdzie się łącznie 43,7 tys. ton kukurydzy, popłyną do Egiptu, jeden - z 6 tys. ton kukurydzy i 4 tys. ton jęczmienia na pokładzie - popłynie do Grecji, z kolei statek przewożący 4,7 tys. ton rzepaku popłynie do Rumunii. Łącznie, od 22 lipca do 8 września, z portów na Ukrainie wyeksportowano 2 376 291 ton żywności.



04:18 Rosyjski generał: Nasze czołgi nie są gorsze od zagranicznych

Gen. Aleksander Szestakow, przedstawiciel rosyjskiego resortu obrony, na łamach dziennika wydawanego przez rosyjski resort obrony, "Krasnaja zwiezda" przekonuje, że "jednostki pancerne i jednostki piechoty zmotoryzowanej, biorące udział w specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie (tak rosyjskie władze nazywają wojnę, która toczy się na Ukrainie - red.), otrzymują nowoczesne modele pojazdów opancerzonych i sprzętu". "Czołgi T-90M, T-80BVM, T-72B3M obecnie produkowane przez nasz przemysł wojskowy, bojowe wozy piechoty BMP-3, BMP-2M, pojazdy bojowe wojsk powietrzno-desantowych BMD-4M nie są gorsze od ich zagranicznych odpowiedników, jeśli chodzi o podstawowe parametry, a czasem przewyższają swoje odpowiedniki" - napisał Szestakow. Przedstawiciel rosyjskiego resortu obrony pisze też, że trwają prace nad stworzeniem czołgu "Armata". "W ramach tego projektu powstaną nie tylko pojazdy bojowe, ale także platforma dla innego rodzju uzbrojenia" - dodaje.