07:15 Prezydent Turcji liczy na przełamanie impasu gospodarczego w kraju poprzez korzystny handel z Rosją

Z jednej strony Turcja wspiera militarnie Ukrainę, dostarczając legendarne już drony Baryaktar, z drugiej trzyma się z daleka od zachodnich sankcji wobec Rosji. Przynosi to Ankarze określone korzyści w warunkach pogarszającej się sytuacji gospodarczej oraz stwarza nadzieję na umocnienie międzynarodowej pozycji Turcji i samego prezydenta.

07:14 Amerykanie wzywają do uwolnienia Nawalnego

Czytaj więcej Polityka USA zaniepokojone sposobem traktowania przez Rosję skazanego Aleksieja Nawalnego Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone postępowaniem rosyjskiego rządu wobec uwięzionego lidera opozycji Aleksieja Nawalnego - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

06:55 Odbudowa Ukrainy ma kosztować szacunkowo 349 mld dolarów

Według wspólnej oceny Banku Światowego, Komisji Europejskiej i rządu ukraińskiego, naprawa szkód spowodowanych inwazją Rosji będzie kosztować szacunkowo 349 miliardów dolarów. Oczekuje się, że liczba ta będzie rosła w miarę trwania wojny.

06:15 Rosyjskie media: Rosja wysyła posiłki do Charkowa w odpowiedzi na ukraińską kontrofensywę

Rosyjska agencja RIA Novosti poinformowała, że Rosja wysyła kolumny posiłków do obwodu charkowskiego po poważnym kontrataku Ukrainy, która doprowadził do wyzwolenia w tym tygodniu dużego obszaru. Niektóre miejscowości były okupowane przez Rosjan niemal od pierwszych dni inwazji.

06:14 Ukraina przejęła kontrolę nad ponad 30 osadami w obwodzie charkowskim

Do tej pory Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły i przejęły kontrolę nad ponad 30 osadami w regionie Charkowa – powiedział Zełenski w swoim cowieczornym komunikacie.

Prezydent zwrócił się do Ukraińców, by nie zamieszczali w mediach społecznościowych informacji dotyczących szczegółów operacji, zanim uczynią to oficjalne organa państwa.

05:59 Kwiaty ku pamięci królowej przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Kijowie

Melinda Simmons, ambasador Wielkiej Brytanii na Ukrainie, udostępniła zdjęcie wejścia do placówki. „Dziękuję mieszkańcom Ukrainy za kwiaty i za wszystkie miłe słowa. Tyle życzliwości i współczucia mimo inwazji" - napisała.

