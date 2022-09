Analitycy: Siły zbrojne Ukrainy odzyskały 2,5 tys. km kwadratowych wokół Charkowa

Siły Zbrojne Ukrainy podczas kontrofensywy od 9 września odzyskały około 2500 kilometrów kwadratowych w obwodzie charkowskim - informują eksperci z amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War (ISW).