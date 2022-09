- Wiosną zwróciłem się do moich partnerów z apelem: broń, broń i broń…- powiedział Kułeba podczas wspólnej konferencji ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Baerbock w Kijowie. - Teraz chcę trochę zmienić akcent i powiedzieć, że dzisiejsze wezwanie Ukrainy to: harmonogram, harmonogram i harmonogram dostaw broni.

Kułeba dodał, że w obecnej sytuacji do Ukrainy codziennie powinny docierać nowe dostawy broni i amunicji do niej.



- To jest klucz do zwycięstwa, a zwycięstwo Ukrainy to koniec wojny, a koniec wojny to rozwiązanie ogromnej liczby problemów, które dręczą obecnie Europę - mówił minister.



Podziękował minister spraw zagranicznych Niemiec za chęć pracy nad tymi zagadnieniami.