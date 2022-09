Minister gospodarki Robert Habeck znajduje niewielkie poparcie dla swojego planu utrzymania dwóch elektrowni atomowych na południu jako rezerwy awaryjnej do kwietnia 2023 roku w obliczu kryzysu energetycznego.

Tylko 32 procent Niemców jest za, 12 procent uważa, że uzgodnione na koniec roku wycofanie energii jądrowej powinno pozostać w mocy, a większość 54 procent chce, aby elektrownie jądrowe były wykorzystywane po kwietniu 2023 roku. Z wyjątkiem zwolenników Zielonych, którzy większością głosów (55 proc.) popierają plan Habecka, wszystkie pozostałe grupy wyborców w większości opowiadają się za dłuższym wykorzystaniem elektrowni atomowych.

Wsparcie dla Ukrainy

Praktycznie bez zmian w stosunku do poprzednich miesięcy, 70 procent respondentów chce nadal wspierać Ukrainę, nawet jeśli oznacza to wysokie ceny energii. 21 procent opowiada się za zaprzestaniem wspierania Ukrainy w celu powrotu do niższych cen energii. Podobnie jak to miało miejsce od lipca, 40 proc. domaga się silniejszego wsparcia militarnego Zachodu dla Ukrainy, 30 proc. opowiada się za niezmienionym zaangażowaniem militarnym, a 24 proc. chce zmniejszenia pomocy wojskowej.

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-8 września na grupie 1299 osób.