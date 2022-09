Pytany o to, gdzie zakończy się ukraińska kontrofensywa, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony stwierdził, że stanie się to tam, gdzie kończą się interesy Ukrainy. - A to będzie zależało od okoliczności - dodał.



- Naszym zadaniem jest sprawienie, by Rosja nie miała nawet ochoty myśleć, że może zaatakować swoich sąsiadów, zwłaszcza w taki sposób, w jaki zrobiła to w stosunku do naszego kraju – podkreślił Daniłow.

Podkreślił, że tylko wyzwolenie wszystkich czasowo okupowanych terytoriów będzie dla Ukrainy oznaczało zakończenie wojny.

- Jeśli Rosja pozostanie taka sama, to w końcu rozpocznie kolejną wojnę z Ukrainą - uważa Daniłow.



Zaznaczył, że wojna będzie trudna, ale Ukraina i jej partnerzy muszą wykonać „tę pracę”, aby Rosja straciła wpływy na najbliższych sąsiadów i nie mówiła Ukrainie, jak ma żyć.