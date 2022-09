Miliardy dolarów na fabryki baterii do elektryków. Najwięcej wyda Mercedes

Producenci samochodów są zmuszenie wprowadzić do końca dekady napęd elektryczny w większości swoich modeli. Będą potrzebować baterii, więc inwestują w nowe fabryki, głównie w USA. Do 2026 roku przeznaczą na to ponad 50 mld dolarów - szacuje specjalistyczna firma AlixPartners.