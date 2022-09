- To był najlepszy mecz turnieju i jeśli ktoś go przegapił, to niech żałuje. Atmosfera była elektryczna, a napięcie mogliśmy ciąć nożem - mówi kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek po wygranym ćwierćfinale mistrzostw świata. Polacy pokonali w Gliwicach Amerykanów 3:2.