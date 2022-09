Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 198 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Antonym Blinkenem o uznaniu Rosji za państwo terrorystyczne.

- Federacja Rosyjska nie zapewniła dostępu do jeńców wojennych na swoim terytorium lub terytorium pod swoją okupacją - powiedziała Bogner.

- To jest tym bardziej niepokojące, że udokumentowaliśmy, iż jeńcy znajdujący się pod kuratelą Federacji Rosyjskiej i przetrzymywani przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej lub związane z nimi zbrojne grupy, doświadczali tortur i niewłaściwego traktowania - dodała.

Co najmniej 50 ukraińskich jeńców zginęło w nocy, 29 lipca, w barakach w pobliżu wioski Ołeniwka w eksplozji zginęło



Rosja zaprzecza jakoby dopuszczała się tortur lub innych sposobów dręczenia jeńców wojennych.

Moskwa utrzymuje, że jej siły na Ukrainie zaangażowane są w "specjalną operację wojskową" (w rzeczywistości - wojnę - red.), której celem jest demilitaryzacja Ukrainy, która - według Moskwy - zagraża bezpieczeństwu Rosji.



W nocy 29 lipca, w barakach w pobliżu wioski Ołeniwka w eksplozji zginęło co najmniej 50 ukraińskich jeńców wojennych, a nawet ponad 100 zostało rannych. Według strony rosyjskiej obóz jeniecki w tym rejonie został ostrzelany przez Ukraińców, według Ukrainy - to Rosjanie dokonali ostrzału, aby usunąć dowody tortur i egzekucji jeńców. Do dziś nie wiadomo co stało się z rannymi w tym ataku.