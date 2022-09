Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 198 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Antonym Blinkenem o uznaniu Rosji za państwo terrorystyczne.

Od 29 sierpnia Ukraina prowadzi działania kontrofensywne na południu. W środę pojawiła się informacja, ze ukraińskie oddziały osiągnęły pewien sukces w czasie niespodziewanej kontrofensywy w rejonie Izium, gdzie mieli wkroczyć na głębokość ok. 20 km w głąb terytorium kontrolowanego przez Rosjan.

Ukraińskie dowództwo po raz pierwszy oficjalnie przyznało, że armia wyzwala miejscowość za miejscowością na południowy wschód od Charkowa. Czego nie powiedzieli generałowie, to tego że zagraża to zamknięciem w „kotle" rosyjskich wojsk w Iziumie.

- Nie chciałbym psuć humorów, ale oczywiście za dobrymi informacjami, w pewnej części, nie muszą iść dobre informacje co do całego obrazka, smutnego obrazka, który zafundowała Rosja. Nie jestem dzisiaj optymistą, że to jest duża zmiana w tej sytuacji wojennej - odparł Müller pytany o te doniesienia.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim najnowszym wystąpieniu poinformował, że w ramach trwających działań sił zbrojnych Ukrainy wyzwolonych zostało kilkadziesiąt miejscowości. - I dziś (w czwartek - red.) te działania były kontynuowane, z nowymi wynikami - dodał.

Rzecznik rządu potwierdził jednocześnie, że w piątek z wizytą w Kijowie przebywać będzie premier, Mateusz Morawiecki.

- Na tyle, na ile mogę ogólnikowo powiedzieć, pan premier Mateusz Morawiecki udał się dziś do Kijowa. Tam będzie cykl kilku spotkań. Ważne rzeczy, które będziemy omawiać mają związek z sytuacją geopolityczną, bezpieczeństwem energetycznym - odpowiedział pytany o tę wizytę.

Premier Mateusz Morawiecki udał się dziś do Kijowa

- Dziś diametralnie zmieniających rzeczywistość rzeczy nie będzie, ale takie gesty zawsze są sygnałem politycznym wobec Kremla. Będziemy wspierać Ukrainę w tej trudnej sytuacji, ponieważ Rosja łamie wszystkie standardy międzynarodowe, a obrona Ukrainy to także obrona naszego bezpieczeństwa - dodał.