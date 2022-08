05:04 Wywiad USA: Rosjanie mogą podrzucić amunicję od HIMARS-ów w obozie w Ołeniwce

Rosjanie mieliby podjąć takie działania, aby obciążyć Ukrainę odpowiedzialnością za atak, w którym zginęło 53 ukraińskich jeńców wojennych.

04:37 Szef MSZ Rosji w Kambodży skupi się na "wzmocnieniu pozycji Rosji w rejonie Azji i Pacyfiku"

Siergiej Ławrow w czwartek i piątek weźmie udział w spotkaniach z szefami MSZ innych państw uczestniczących w Szczycie Azji Wschodniej i Regionalnym Forum Bezpieczeństwa ASEAN, które odbywa się w stolicy Kambodży, Phnom Penh. Jak czytamy w oświadczeniu rosyjskiego MSZ, Ławrow spotkał się już w Kambodży z szefem MSZ Turcji, Mevlutem Cavusoglu. W kolejnych dwóch dniach Ławrow weźmie udział w szeregu spotkań dwustronnych i "skupi się na wzmocnieniu pozycji Rosji w rejonie Azji i Pacyfiku oraz promowaniu podejścia Rosji do stworzenia równościowej i inkluzywnej architektury bezpieczeństwa".



04:30 Zełenski: Ukraińcy zjednoczyli wolny świat

- 2014 rok stał się punktem zwrotnym. Wówczas, w dość oczywistych sytuacjach - Krym, Donbas, zestrzelony malezyjski Boeing - Rosja uniknęła natychmiastowej i zauważalnej odpowiedzialności, zachowała biznesowe i polityczne więzi ze światem... I wielu aktorów globalnych stosunków międzynarodowych wierzy, że zdołaj znów to zrobić - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu. - Dlatego to, co Ukraińcy dziś robią jest bardzo ważne dla każdego w świecie. Nasi rodacy zjednoczyli wolny świat nie tylko wokół swojej walki o wolność, ale też w zrozumieniu, jak krucha jest nasza wolność. Wolność każdego narodu w Europie i innych częściach świata. Ta kruchość może być chroniona tylko wspólnym działaniem, a aby je podjąć, w długiej perspektywie, potrzeba efektywnej architektury globalnego bezpieczeństwa, która zapewni, że żaden kraj nigdy nie sięgnie po terror przeciw innemu krajowi - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu.



04:22 Senat USA zagłosował za członkostwem w NATO Szwecji i Finlandii.

Amerykański Senat poparł w środę ratyfikacją protokołów akcesji Szwecji i Finlandii do NATO niemal jednogłośnie. Przeciw zagłosował tylko jeden senator - Josh Hawley (Partia Republikańska), senator Rand Paul wstrzymał się od głosu. Aby kolejny kraj został członkiem NATO, umowę o rozszerzeniu muszą ratyfikować wszystkie państwa należące do Sojuszu. "To historyczne głosowanie wysyła ważny sygnał o stałym, ponadpartyjnym zaangażowaniu USA w NATO i zapewnia, że nasz Sojusz jest gotowy, by zmierzyć się z dzisiejszymi i jutrzejszymi wyzwaniami" - napisał Biden w wydanym oświadczeniu. Protokoły akcesji Szwecji i Finlandii do NATO ratyfikował też w środę włoski parlament.