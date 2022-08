- Turbina może zostać przekazana Rosji w każdej chwili. Ktoś musi tylko powiedzieć, że ją chce, wtedy będzie tam bardzo szybko – w taki sposób ujął w środę kanclerz Scholz problem z jedną z turbin Siemensa tłoczących rosyjski gaz gazociągiem Nord Stream 1. Odwiedził zakład Siemens Energy w Mülheim an der Ruhr, gdzie gotowa do wysyłki, wyremontowana turbina czeka od połowy lipca.

Reklama

Gazprom udaje jednak, że nic o tym nie wie. Zdaniem zarządzanego z Kremla koncernu brak przekazanej do serwisu turbiny jest przyczyną zmniejszenia dostaw gazu do poziomu 20 proc. zdolności przesyłowej gazociągu. Nikt w to oczywiście nie wierzy.

Jesteśmy w poważnej sytuacji. Nadszedł też czas, aby wszyscy to zrozumieli Robert Habeck, minister gospodarki i ochrony klimatu

Tymczasem były kanclerz Gerhard Schröder świeżo po rozmowach w Moskwie z Gazpromem oraz Władimirem Putinem prezentuje rozwiązanie wszelkich problemów. – Najprościej byłoby uruchomić Nord Stream 2. Jest gotów i jego użycie pozwoli uniknąć wszelkich problemów z zaopatrzeniem w gaz – ogłosił w wywiadzie medialnym. Schrödera, który jest nadal szefem rady zarządzającej NS2, nikt już w Niemczech nie bierze na poważnie. SPD uruchomiła procedurę wykluczenia go z partii, a w mediach funkcjonuje jako lobbysta Putina.

Były kanclerz prócz oferty gazowej przywiózł z Rosji, jak sam powiedział, „dobrą wiadomość”, czyli propozycję rozejmu i rozpoczęcia rozmów na temat „ustępstw ze strony Ukrainy”. Czego nie należy traktować jako „narzuconego z góry pokoju” przez Rosję. Jego zdaniem sprawa Donbasu nie powinna być problemem, jak i kwestia „zbrojnej neutralności” Ukrainy jako alternatywy dla członkostwa w NATO.

Reklama

– Posłaniec Putina jest osobą w Niemczech zdyskredytowaną. W przywiezionych propozycjach zawarte jest błędne przekonanie, że to Niemcy mogą odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu konfliktu w Ukrainie – mówi Stefan Troebst, historyk zajmujący się tematyką wschodniej Europy. W Berlinie propozycje Schrödera pominięto milczeniem.

Pozostaje jednak sprawa zaopatrzenia Niemiec w gaz.

– Jesteśmy w poważnej sytuacji. Nadszedł też czas, aby wszyscy to zrozumieli – ostrzega minister gospodarki i wicekanclerz Robert Habeck (z ugrupowania Zieloni), nawołując do oszczędności gazu, gdzie to tylko jest możliwe. Nie ma złudzeń, że manewry Gazpromu wokół turbiny nie są niczym innym niż próbą szantażu. Całą sytuację przedstawia jasno Christian Bruch, szef Siemens Energy, zwracając uwagę, że w Rosji działa sześć takich turbin, jak ta czekająca na transport, plus dwie mniejsze.

Do pełnego wykorzystania Nord Stream 1 potrzeba pięciu turbin, ale obecnie działa zaledwie jedna z nich, co oznacza, że gazociąg wykorzystany jest w jednej piątej.

– Uruchomienie NS2 jest pomysłem całkowicie absurdalnym. Jednak utrzymujące się niezwykle wysokie ceny gazu są jednym z najważniejszych czynników pchających gospodarkę do recesji. Nie sposób sobie wyobrazić , że aby jej uniknąć, rząd w Berlinie zdecyduje się na jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Hubertus Bardt, zarządzający Instytutem Gospodarki Niemieckiej (IDW).

Reklama

Jego zdaniem zarówno gromadzenie zapasów gazu przebiega sprawnie, jak i import skroplonego surowca, ale rozmiary negatywnych skutków gospodarczych zależeć będą od tego, jak ostra będzie zima. Jest jeszcze pewna rezerwa w postaci przedłużenia działania trzech funkcjonujących nadal elektrowni atomowych, które powinny zostać wyłączone z końcem roku. Wytwarzają zaledwie 6,4 proc. zużywanej w Niemczech energii.

Czytaj więcej Polityka Berlin zaczyna wyłączać światło, by oszczędzać energię W Berlinie władze zaczynają wyłączać podświetlenie historycznych monumentów, aby oszczędzać energię w związku ze zmniejszeniem dostaw gazu z Rosji.

Z drugiej strony 15 proc. energii pochodzi z elektrowni gazowych. Wyłączenie siłowni jądrowych zwiększy zapotrzebowanie na gaz, którego będzie mniej, jako że nie da się szybko podnieść produkcji energii z węgla. To jeden z argumentów za utrzymaniem atomu.

Przeciwni są Zieloni, dla których sprzeciw wobec atomu był od zawsze jednym z punktów programu. Ale i w tym obozie pojawiają się opinie, że sprawę trzeba przemyśleć, gdyby miało zabraknąć prądu dla newralgicznych instytucji, jak np. szpitale. Bawaria idzie dalej i zgłasza propozycję reanimacji już zamkniętych elektrowni jądrowych.