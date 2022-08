Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 162 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 3 sierpnia Senat USA niemal jednogłośnie poparł akcesję Szwecji i Finlandii do NATO.

- Konflikt w Ukrainie to najgroźniejszy moment dla Europy od czasów II wojny światowej. Nie należy dopuścić do tego, żeby Rosja zwyciężyła - mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas przemówienia, które wygłosił w czwartek w Norwegii. Polityk podkreślał, że „należy zrobić wszystko, by uniemożliwić Rosji zwycięstwo w Ukrainie” i zwrócił uwagę, że państwa członkowskie NATO mogą to robić poprzez przekazywanie broni.

Reklama

W środę we wpisie na Telegramie słowa Stoltenberga skomentował Dmitrij Miedwiediew. "Ma słabą pamięć. Zapomniał, kto zwyciężył II wojnę światową. Historia powtórzy się” - napisał rosyjski polityk.

Reklama

Od kiedy Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, regularnie komentuje doniesienia na temat konfliktu. Wielokrotnie groził Ukrainie oraz wspierającym ją państwom, a także starał się doprowadzić do konfliktu na linii Warszawaa-Kijów. Ostrzegał między innymi przed „nadchodzącym dniem zagłady” i publikował w sieci mapę, która pokazuje spore okrojenie terytorialne Ukrainy przez Rosję, Polskę, Węgry i Rumunię.