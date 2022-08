Hawley, który często przedstawia poglądy zbliżone do poglądów najbardziej oddanych zwolenników Donalda Trumpa, tłumaczył na forum Senatu USA, że umacnianie Sojuszu w Europie odciąga uwagę Stanów Zjednoczonych od głównego rywala, jakim są Chiny.



Reklama

- Możemy zrobić więcej dla Europy... przeznaczyć na to więcej surowców i więcej siły ognia... Lub możemy zrobić to, co trzeba, aby odstraszać Azję i Chiny. Nie możemy robić jednego i drugiego - mówił Hawley nazywając swoje stanowisko "klasycznym narodowym podejściem" do polityki zagranicznej.

Czytaj więcej Polityka Chińska armia rozpoczęła ćwiczenia wokół Tajwanu Rozpoczęły się zapowiedziane już wcześniej przez Chiny ćwiczenia marynarki wojennej i lotnictwa w pobliżu Tajwanu.

Wcześniej Hawley zapowiadał, że zagłosuje przeciw akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, w artykule opublikowanym na łamach pisma "The National Interest".



W artykule tym czytamy, że zdaniem senatora rosnące zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Europy sprawia, iż Amerykanie są coraz mniej bezpieczni. "Finlandia i Szwecja chcą dołączyć do Sojuszu Atlantyckiego, aby przeciwstawić się dalszej rosyjskiej agresji w Europie. To całkowicie zrozumiałe biorąc pod uwagę ich położenie i potrzeby bezpieczeństwa. Ale główny adwersarz Ameryki nie zagraża z Europy. Zagraża z Azji" - napisał senator.



Reklama

Hawley sprecyzował następnie, że chodzi mu o Chiny. "I gdy chodzi o chiński imperializm, Amerykanie powinni znać prawdę: USA nie są gotowe, by stawić mu opór. Rozszerzanie zobowiązań amerykańskich w kwestii bezpieczeństwa w Europie tylko pogłębi ten problem - i Ameryka będzie mniej bezpieczna" - podkreślił.

Główny adwersarz Ameryki nie zagraża z Europy. Zagraża z Azji Josh Hawley, senator Partii Republikańskiej

"Szwecja i Finlandia chcą rozszerzenia NATO kierując się własnym, narodowym interesem bezpieczeństwa, i to uczciwe. Pytanie, które powinniśmy sobie postawić brzmi jednak, czy jest to w interesie USA? Bo na tym powinna polegać polityka zagraniczna Ameryki, tak sądzę" - dodał senator z Missouri.



Protokoły o akcesji Szwecji i Finlandii do USA poparło 95 senatorów, tylko Hawley był przeciw, a senator Partii Republikańskiej, Rand Paul, wstrzymał się od głosu. Trzech senatorów nie brało udziału w głosowaniu.

Szwecja i Finlandia wystąpiły z formalnym wnioskiem o członkostwo w NATO w połowie maja. Aby do akcesji doszło zgodę muszą wyrazić wszystkie państwa, należące do Sojuszu (jest ich 30).

Szwecja i Finlandia dotychczas kierowały się polityką neutralności, ale zdecydowały się na zwrot w polityce bezpieczeństwa ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę. Finlandia graniczy z Rosją na odcinku długim na ponad 1 300 km, Szwecja ma z Rosją granicę morską na Morzu Bałtyckim.