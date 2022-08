Czytaj więcej Dyplomacja "Rzeczpospolita" o wizycie Nancy Pelosi na Tajwanie 2 sierpnia w Tajpej wylądował samolot ze spikerką Izby Reprezentantów Nancy Pelosi - była to pierwsza amerykańska wizyta tak wysokiego szczebla na Tajwanie od 1997 roku, gdy na wyspie przebywał ówczesny spiker Izby Reprezentantów Newt Gingrich. Przeciwko wizycie zdecydowanie protestowały Chiny.

W czwartek chińska armia rozpoczęła ćwiczenia wojskowe w sześciu obszarach wokół Tajwanu. Manewry przeprowadzane są dzień po wizycie spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na wyspie, którą Pekin uważa za swoje suwerenne terytorium.

Reklama

Chińska państwowa stacja CCTV poinformowała, że ćwiczenia potrwają do niedzieli. W ramach manewrów armia będzie prowadziła ostrzał na wodzie i w przestrzeni powietrznej.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Chiny rozpoczęły ćwiczenia. W stronę Tajwanu wystrzelono rakiety Chińska armia w czwartek rozpoczęła ćwiczenia wojskowe w sześciu obszarach wokół Tajwanu. Manewry przeprowadzane są dzień po wizycie spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na wyspie, którą Pekin uważa za swoje suwerenne terytorium.

Temat możliwego konfliktu zbrojnego między Chinami a Tajwanem został skomentowany przez rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Jego zdaniem napięcie zostało sztucznie sprowokowane.

Reklama

- Doskonale wiemy, mamy świadomość, kto to sprowokował. Wizyta Nancy Pelosi. To była zupełnie niepotrzebna wizyta i niepotrzebna prowokacja. Jeśli chodzi o manewry, to jest to suwerenne prawo Chin - powiedział rzecznik prezydenta Rosji.

Pieskow mówił również na konferencji prasowej, że "prawdziwym zagrożeniem dla porządku światowego i Europy był przewrót na Ukrainie w 2014 roku, który został starannie zaaranżowany przez państwa członkowskie NATO".

Czytaj więcej Dyplomacja Tajwan: Chiny wystrzeliły 11 rakiet, naśladują Koreę Północną Resort obrony Tajwanu podał, że w czasie odbywających się właśnie ćwiczeń chińskiej marynarki wojennej i sił powietrznych, wokół Tajwanu, chińska armia wystrzeliła łącznie 11 pocisków balistycznych Dong Feng (chińska rodzina pocisków o zasięgu od krótkiego, do międzykontynentalnego), które spadły do wody w pobliżu północnych, południowych i wschodnich wybrzeży Tajwanu.

- Prawdziwym zagrożeniem dla porządku światowego i sytuacji na świecie, a także na naszym kontynencie, był zapewne pucz, który miał miejsce na Ukrainie w 2014 roku, a który był starannie zaaranżowany, także przez państwa członkowskie NATO. Mimo gwarancji udzielonych przez ministrów spraw zagranicznych wielu państw. Stąd zagrożenie i niebezpieczeństwo dla porządku światowego - stwierdził.