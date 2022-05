04:24 Ukraińska armia odparła w Donbasie 10 ataków Rosjan w ciągu doby

O przebiegu walk w Donbasie 25 maja informuje na swoim profilu na Facebooku Dowództwo Operacji Sil Połączonych. Jak czytamy w raporcie wzdłuż całej linii frontu Rosjanie używają w obwodach donieckim i ługańskim lotnictwa bojowego, wyrzutni rakiet, wielkokalibrowej artylerii, czołgów, moździerzy, a także przeprowadzają ataki rakietowe i naloty na infrastrukturę cywilną i obszary mieszkalne. W ciągu doby Rosjanie ostrzelali ponad 40 miejscowości w obwodach donieckim i ługańskim, niszcząc 47 obiektów cywilnych, w tym 38 budynków mieszkalnych, szkołę, centrum rekreacyjne i stację kolejową. W atakach zginęło pięciu cywilów, a 12 zostało rannych. Tymczasem ukraińska armia odpierając ataki w Donbasie zniszczyła cztery czołgi, jednostkę sprzętu specjalnego, dwa zestawy artyleryjskie i transporter opancerzony oraz inny pojazd. Jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad Donbasem cztery bezzałogowe statki powietrzne Orlan-10.



04:21 Szef MSZ Ukrainy: Rosja zgodzi się na zawieszenie broni, gdy będzie krok od porażki

Dmytro Kułeba, szef MSZ Ukrainy, na konferencji prasowej po jego udziale w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, mówił, że Rosja jest obecnie "skupiona na wojnie i zgodzi się na zawieszenie broni tylko wtedy, gdy będzie krok od porażki". - Wszyscy zgadzamy się, że zawieszenie broni jest potrzebne, ale daję wam 100 proc. gwarancji, że jeśli Rosja zgodzi się na zawieszenie broni, nastąpi to w momencie, gdy będzie o krok od porażki w wojnie. I zgodzą się na zawieszenie broni tylko po to, by uniknąć porażki w wojnie, a wcześniej wojna będzie trwać - ocenił Kułeba.



04:16 Ukraińska armia zestrzeliła siedem celów powietrznych w ciągu doby

25 maja nad Ukrainą myśliwce ukraińskich Sił Powietrznych zestrzeliły dwie rakiety manewrujące - informuje Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy na swoim profilu na Facebooku. Jak czytamy ok. 20 bombowce Tu-22M3 wystrzeliły rakiety znad terytorium Rosji w kierunku pozycji ukraińskich jednostek w Donbasie. Rosjanie wystrzelili też 25 maja rakiety w kierunku celów na Ukrainie z południa. Dwie z tych rakiet zostały przechwycone i zniszczone przez ukraińskie myśliwce. Ponadto ukraińskie lotnictwo zniszczyło kompanijną grupę taktyczną i ok. 10 lekkich pojazdów opancerzonych. Z kolei jednostki ukraińskiej obrony przeciwlotniczej zestrzeliły pięć bezzałogowych statków powietrznych Orlan-10. Ukraińskie Siły Powietrzne informują przy tym, że choć aktywność rosyjskiego lotnictwa w pobliżu granic z Ukrainą rośnie, to samoloty rosyjskie niemal nie wlatują w przestrzeń powietrzną znajdującą się pod kontrolą ukraińskich sił obrony przeciwlotniczej.