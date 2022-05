Prognostycy, futuryści i analitycy wszystkich specjalności powtarzają niestrudzenie, do znudzenia, że to, co wydarza się dziś, wpłynie na kształt świata w przyszłości. Stwierdzenie to stało się już komunałem, jednak archeologia – równie niestrudzenie – dostarcza dowodów na słuszność tego stwierdzenia.