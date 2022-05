O treści rozmowy szefa chińskiej dyplomacji z szefową francuskiego MSZ informuje w komunikacie ministerstwo spraw zagranicznych Chin.



- Jest konieczne, by wszystkie strony pracowały wspólnie i robiły więcej, by promować pokój i postęp negocjacji, zamiast dolewać benzyny do ognia - miał powiedzieć Wang Yi.

Chiny będą nadal odgrywać konstruktywną rolę swoimi metodami Wang Yi, szef MSZ Chin

Szef chińskiej dyplomacji zauważył, że obecnie "sytuacja w rejonie konfliktu staje się coraz bardziej skomplikowana" i może się przedłużać, dlatego należy przeciwdziałać "konfrontacji obozów" i podjąć skoordynowane działania na rzecz szybkiego zawieszenia broni i przywrócenia pokoju.



- Chiny będą nadal odgrywać konstruktywną rolę swoimi metodami - zapowiedział Wang Yi.



Dzień wcześniej Wang Yi rozmawiał z szefową MSZ Niemiec, Annaleną Baerbock. W czasie tej rozmowy mówił o konieczności zawieszenia broni w celu otwarcia korytarzy, którymi z Ukrainy i Rosji mogłoby być transportowane zboże.