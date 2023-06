Odwrót od 500+

Za utrzymaniem świadczenia dla wszystkich rodzin bez progu dochodowego jest tylko 22,5 proc. – zdecydowana większość to wyborcy PiS (44 proc.), w przypadku sympatyków opozycji – tylko 10 proc. Ulgę na dziecko jako najlepszą pomoc rodzinom wskazuje aż 72 proc. wyborców, którzy głosują na partie opozycyjne, w przypadku wyborców PiS – 47 proc. Podnoszenia kwoty wolnej od podatku chce jeszcze więcej zwolenników opozycji (74 proc.) i 56 proc. po stronie sympatyków PiS. Podatkowe ulgi na dzieci preferują głównie mieszkańcy dużych miast (powyżej 500 tys.) – aż 78 proc. głosów „za”, w przypadku mieszkańców wsi – tylko 61 proc.

– Cieszy, że Polacy zaczynają czuć odpowiedzialność za kosztowne programy socjalne, które ogłaszają politycy. To, że coraz więcej chce nie transferu pieniędzy na konto, ale ulg podatkowych, pokazuje, że chcemy mobilizować ludzi do pracy, a nie sponsorować rodziny tylko za to, że mają dzieci – dodaje dr Antoni Kolek.

1,4 mln zł na urodzenie

Rokrocznie rząd wydaje na jego realizację ok. 40 mld zł, podniesienie o 300 zł oznacza wzrost wydatków z budżetu do ok. 64 mld zł. Otrzymuje go 2,5 mln nie tylko polskich rodzin na ok. 6,6 mln dzieci, ale także ponad pół miliona ukraińskich uchodźców wojennych (w ubiegłym roku kosztowało to nas dodatkowo ponad 1 mld zł). Z badań wpływy programu na dzietność w Polsce, jaką przeprowadzili naukowcy z Białegostoku – Sławomir Bartnicki i Maciej Alimowski, wynika, że tylko początkowo program Rodzina 500+ przyczyniał się do wzrostu liczby urodzeń, kosztowało to jednak 1,4 mln zł na jedno urodzenie. W połowie 2019 r. nie wykazywał już wpływu na urodzenia. Według szacunków GUS w 2022 r. urodziło się 305 tys. dzieci. To najgorszy wynik od zakończenia II wojny światowej.