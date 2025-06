A jak tłumaczył NSA, sensem ekonomicznym tego rodzaju korekty w zakresie wynagrodzenia z tytułu najmu czy dzierżawy było to, że z powodu specyficznej sytuacji, w jakiej się znaleźli najemcy i dzierżawcy, przez pewien okres nie będą płacili czynszu. W związku z tym w ocenie sądu należy uznać, że była to posprzedażowa obniżka tegoż wynagrodzenia. Ponadto jak podkreślił NSA, stanowisko fiskusa doprowadziłoby do ewidentnego naruszenia zasady neutralności. Gmina, nie otrzymawszy wynagrodzenia, musiałaby bowiem zapłacić podatek od tego, czego nie otrzymała w cenie wynikającej z umowy. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 261/22

Krzysztof J. Musiał

doradca podatkowy, partner w kancelarii Musiał i Partnerzy

Komentowany wyrok NSA należy przywitać z zadowoleniem i uznaniem, tym bardziej że może on dotyczyć wielu innych samorządów, które w pandemii wyciągnęły pomocną dłoń do przedsiębiorców. Sąd dokonał wykładni incydentalnych przepisów covidowych przez pryzmat ich celu i funkcji, miarkując w ten sposób możliwe brzmienie słowa „odstąpienie” od zapłaty. Tym samym potwierdził, iż w przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do rozumienia jakiegoś pojęcia w płaszczyźnie leksykalnej, to należy zastosować inne metody wykładni. Co istotne, NSA wskazał, że w spornej sprawie uchwała organu samorządu w płaszczyźnie stosunku cywilnego pomiędzy nim a najemcami, ma taką samą moc prawną jak aneks do umowy. Idąc dalej tym tropem, wskazał, iż w związku z takim stwierdzeniem, najemcy uzyskali rabat w wynagrodzeniu za najem. Dla samorządu oznacza to, że nie odstąpił on od pobrania należności mu należnej, co musiałoby być poddane opodatkowaniu. A jedynie udzielił upustu w cenie długotrwałej umowy najmu, co w efekcie powoduje, że „ulgi w czynszu” są upustem, który nie powinien być kwalifikowany jako podstawa opodatkowania VAT.