– Myślę, że to jest dobra decyzja premiera. Obywatele zaangażowani w obronę praworządności oraz prawnicy krytykowali poprzednią, o kontrasygnacie. To sztuka przyznać się do błędu i jeśli pojawiła się możliwość naprawienia go, skorzystać z tej drogi – dodaje sędzia Igor Tuleya.

Sędzia SN i zarazem jego rzecznik prof. Aleksander Stępkowski przekonuje jednak, że kontrasygnata premiera jest aktem przyjęcia przezeń konstytucyjnej odpowiedzialności przed Sejmem za akt prezydenta. Premier już tę odpowiedzialność przyjął i nie ma jak jej „odprzyjąć”. Nie odedrze swojego podpisu z postanowienia prezydenta, które już wywarło skutki prawne. Jednocześnie, w kontekście wyboru kandydatów na prezesa Izby Pracy SN, prof. Stępkowski zwraca uwagę, że wszyscy konstytucjonaliści wypowiadający się na temat hipotetycznej odmowy kontrasygnaty aktu prezydenta przez premiera (jak prof. Skrzydło lub prof. Sarnecki) jednoznacznie wskazywali, że taka odmowa musi za sobą pociągać dymisję rządu.

– Niestety Donald Tusk uważa, że może uprawiać konstytucyjną chuliganerię, nad czym należy ubolewać – dodaje sędzia Stępkowski.

Prof. Gutowski przypomina, że wybory mogłaby przeprowadzić aktualna prezes Izby Cywilnej, gdyby sama nie kandydowała. A tak powstaje pat.