Premier zaakceptował neosędziego przez pomyłkę. Jej skutki są jednak nieodwracalne

Ale, jak mówi „Rz” sędzia Zawistowski, pozycja osoby, która zastępuje prezesa, nie jest taka sama jak prezesa, bo ona nie została powołana przez prezydenta

Eksperci: Problem jest głębszy, chodzi o jawnie niekonstytucyjne przepisy

– Jeżeli byłby to neosędzia, nie jest takie oczywiste, czy podejmowane przez niego czynności w ogóle wywoływałyby jakiekolwiek skutki prawne. Poza tym problem jest głębszy, bo są poważne wątpliwości co do konstytucyjności aktu prezydenta o wyznaczeniu komisarza do przeprowadzenia zgromadzenia. Przepisy ustawy zasadniczej nie dają głowie państwa uprawnień do ingerowania w funkcjonowanie SN poprzez określanie, kto ma pełnić jaką funkcję w SN. A to oznacza, że kontrasygnata premiera znajduje się pod aktem prezydenta, który łamie konstytucję poprzez naruszenie zasady trójpodziału władz – ocenia były szef Izby Cywilnej SN.

Poza tym, jak dodaje sędzia Zawistowski, w akcie, który zyskał (omyłką, ale jednak) aprobatę premiera, został wskazany neosędzia. – Nawet jeśli przyjmiemy, że nie dotyczy to stricte orzeczenia, to jednak zgromadzenie jest organem samorządu sędziowskiego. Powstaje pytanie, czy organ samorządu sędziowskiego może się składać z osób, które nie mogą orzekać. Zatem jest bardzo dużo kwestii prawnych, które ta decyzja wywoła – pointuje Zawistowski.

Z kolei prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia SN, mówi „Rzeczpospolitej”, że niezależnie od tego, kogo wskazałby Andrzej Duda, szef rządu powinien odmówić udzielenia kontrasygnaty. Dlaczego?

– Postanowienie prezydenta zostało wydane w oparciu o jawnie niekonstytucyjne przepisy. Możliwość powołania takiego komisarza do przeprowadzenia wyborów w SN została przeforsowana przez PiS po to, by przejąć nad nim kontrolę. Nie można dawać prezydentowi uprawnień do ręcznego sterowania SN – tłumaczy sędzia Wróbel.