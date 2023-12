W grudniu 2022 roku pozwana spółka zawnioskowała o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego i jednocześnie złożyła sprzeciw podnosząc, że kwota, której powód zażądał jest absurdalnie wysoka, że w rzeczywistości pracował on tylko 18 dni, a dodatkowo pracę we Francji porzucił, z czym wiązała się konieczność sprowadzenia samochodu wraz z ładunkiem do Polski i zorganizowania dodatkowego transportu, co wygenerowało dodatkowe koszty dla pozwanego w wysokości ok. 40 tys. złotych. Pozwany stwierdził również, że dokonane w sposób dowolny przez powoda obliczenie wynagrodzenia nie uwzględnia zapisów tachografu czy danych z karty kierowcy, a to jednoznacznie wskazuje, że wyliczenia te są nierzetelne, a żądanie obejmujące należności z tytułu podróży służbowej bezzasadne.

Sąd wniosku pozwanej firmy o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu nie uwzględnił i oddalił również złożone w tym zakresie zażalenie.

Po analizie sprawy przeprowadzonej w Prokuraturze Krajowej Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zakwestionował wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, kierując do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną.

Zarzucił w niej naruszenie zasad oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP, w szczególności zasady ochrony zaufania jednostki do państwa i jego organów, bezpieczeństwa prawnego, prawa do rzetelnego i sprawiedliwego postępowania sądowego oraz bezpodstawną ingerencje w chronioną konstytucyjnie sferę praw majątkowych pozwanej.

Jak podkreślił skarżący, wydanie przez sąd orzekający wyroku zaocznego zasądzającego żądaną pozwem kwotę w sytuacji, gdy wyliczenia wynagrodzenia za pracę były nieprawidłowe, przytoczone w pozwie okoliczności budziły uzasadnione wątpliwości,ma załączone dokumenty nie dowodziły zasadności, ani wysokości roszczenia, było bezzasadne i winno skutkować oddaleniem powództwa.

W skardze napisano, że sąd bezkrytycznie uznał twierdzenia powoda za prawdziwe, nie poddał ich weryfikacji mimo licznych wątpliwości nasuwających się już po wstępnej lekturze uzasadnienia pozwu, choćby w zakresie przyjętych przez powoda nierealnych założeń niezgodnych nie tylko z logiką i doświadczeniem życiowym, ale także z przepisami prawa pracy, czy ustawą o czasie pracy kierowców.