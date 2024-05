Czytaj więcej Komentarze Artur Bartkiewicz: Taśmy Tomasza Mraza. Nie róbmy polityki, wymierzmy sprawiedliwość Tomasz Mraz nagrywał rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwości, prokuratura dysponuje nimi od kilku miesięcy i nagle ten pilnie strzeżony sekret stał się tajemnicą poliszynela. To powinno niepokoić, tak jak niepokoiło regularne „granie taśmami” zarejestrowanymi przez kelnerów w warszawskich restauracjach.

Jest mowa o taśmach i nagraniach z rozmów wysokich urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak należy je traktować w sensie dowodowym? Czy ważne jest to, w jaki sposób media dotarły do tych taśm?

To skomplikowana materia. Wchodzimy tu w obszar tzw. owoców zatrutego drzewa. Przy czym ta zasada nie jest prawem kodeksowym w Polsce, choć był taki okres przed 2016 r., kiedy znalazła się na krótko w kodeksie. Niektórzy przedstawiciele praktyki stoją jednak na stanowisku, że pomimo braku kodeksowego charakteru w postępowaniu karnym można korzystać z teorii owoców zatrutego drzewa. Takie przypadki się zdarzały. Przypomina się choćby sprawa korupcji w Sądzie Najwyższym. W tej sprawie pomimo braku uregulowań kodeksowych prokurator, umarzając śledztwo, odwołał się właśnie do teorii owoców zatrutego drzewa. Ta decyzja spotkała się wówczas z moją krytyką, ale również ówczesnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, który przeniósł śledztwo do innej prokuratury, gdzie było kontynuowane przez następne lata. W sprawie, o której ostatnio głośno w mediach, mogło dojść do pozyskania dowodów w sposób nielegalny. Zaznaczam jednak, że są to jedynie spekulacje. Nagrywanie jednych osób przez drugie bez ich wiedzy jest przestępstwem z art. 267 § 3 kodeksu karnego i grozi za nie dwa lata pozbawienia wolności. Innymi słowy, jest pewne domniemanie pozyskania dowodu w sposób nielegalny. Ale uwaga – mamy obecnie art. 168a k.p.k., zgodnie z którym dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego. Co ciekawe, zarówno politycy, jak i karniści zapowiadali w mediach – ostatnio dość często – zniesienie tej regulacji. Zobaczymy, jak sprawy dalej się potoczą. Wpływ na tę sytuację może mieć tak naprawdę legislacja i to, czy zniesiony zostanie powyższy przepis i powróci zasada owoców zatrutego drzewa. To pod kątem prawniczym bardzo ciekawe.

Czy pełnomocnik b. dyrektora Funduszu Sprawiedliwości Tomasza Mraza może podrzucać takie materiały choćby na posiedzeniu zespołu w sprawach nadużyć za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości?

Ani wymieniony przez panią redaktor podejrzany, ani jego pełnomocnik nie może upubliczniać materiałów zaliczonych w poczet materiału dowodowego śledztwa. Nie zdziwiłbym się, gdyby prokurator w zaistniałej sytuacji rozważał pozbawienie takiej osoby statusu małego świadka koronnego. Oznaczałoby to odstąpienie od wniosku do sądu o nadzwyczajne złagodzenie kary z powodu nielojalności procesowej osoby, która zabiega o skorzystanie z tego dobrodziejstwa. To jest trochę taka sytuacja, w której przychodzi do prokuratora skruszony gangster, prosi o premię w postaci złagodzonej kary w zamian za informacje, a potem wychodzi z prokuratorskiego gabinetu i rusza np. do redakcji „Rzeczpospolitej” albo do Sejmu i opowiada to samo. To jest zachowanie, które powinno rodzić konsekwencje procesowe. Odnieść też można wrażenie, że pan, o którym mowa, został, delikatnie rzecz ujmując, „wypuszczony”, i nie rozumie konsekwencji swojego zachowania.