Kryzys na granicy Polski z Białorusią

Ok. 430 imigrantów wróciło do Iraku na pokładzie samolotu wysłanego do Mińska przez iracki MSZ. Rzeczniczka Aleksandra Łukaszenki informuje o propozycji przekazanej Unii Europejskiej. Przewiduje ona przyjęcie 2 tys. imigrantów przez UE, w zamian za odesłanie 5 tys. imigrantów do ich ojczyzn przez Białoruś. Rząd Niemiec zaprzecza, jakoby Angela Merkel zgodziła się prowadzić w tej sprawie negocjacje w Brukseli.