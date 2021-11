Imigranci wracają z Białorusi do Iraku. "Jeśli nic się nie zmieni znów wyjadę"

Ok. 430 imigrantów, w większości Kurdów z Iraku, wróciło do tego kraju na pokładzie samolotu wysłanego do Mińska przez iracki MSZ. Przez ostatnie tygodnie imigranci ci przebywali na granicy Polski z Białorusią i Litwy z Białorusią, próbując przedostać się na terytorium Unii Europejskiej.