Kurdowie z Iraku i inni imigranci, którzy wydali oszczędności życia, by dostać się na Białoruś i którzy znaleźli się w zawieszeniu marznąc w koczowiskach na granicy Polski z Białorusią mając nadzieję na dostanie się do Europy, teraz mierzą się z perspektywą odesłania do domu - pisze CNN w relacji z polsko-białoruskiej granicy.