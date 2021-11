- Polska nie pozwoli na wykreowanie nielegalnego wschodnioeuropejskiego szlaku migracyjnego, tworzonego po to, by zdestabilizować sytuację nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej - mówił na konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Po rozmowie z Horstem Seehoferem podkreślił, że Polska i Niemcy mają wspólną ocenę dotyczącą obecnego kryzysu na granicy z Białorusią. - Wiemy, że reżim Łukaszenki tworzy sztuczny kryzys migracyjny do celów politycznych. Ale krok po kroku doprowadzimy do deeskalacji napięcia - powiedział Kamiński.

Szef MSW Niemiec zapewnił, że rząd w Berlinie wspiera działania polskich władz. - To, co robi Polska w czasie tego kryzysu migracyjnego, jest to słuszne - podkreślił.

Seehofer podziękował Kamińskiemu i polskiemu rządowi za działanie w interesie Unii Europejskiej.

Białoruś chce, by UE przyjęła 2 tys. migrantów

Białoruś chce, aby Unia Europejska przyjęła 2 tys. imigrantów koczujących obecnie na granicach Białorusi z UE - a wówczas Mińsk ma odesłać do domu 5 tys. innych imigrantów, aby rozwiązać kryzys na granicy Polski z Białorusią - poinformowała rzeczniczka prezydenta Aleksandra Łukaszenki cytowana przez białoruską agencję informacyjną BiełTA.

Do tej informacji odniósł się Seehofer. - Fałszywą informacją przekazaną dzisiaj było to, że rząd federalny miałby być gotowy do przyjęcia pewnej liczby uchodźców do Niemiec. Mówiono o 2 tys. osób. Od razu nawiązałem kontakt z panią kanclerz i otrzymałem jasną odpowiedź, że jest to fałszywa informacja - skomentował.

- Działamy wspólnie. Konsultujemy nasze działania i nie robimy nic za plecami naszego partnera - zadeklarował minister.