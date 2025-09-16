Aktualizacja: 16.09.2025 14:39 Publikacja: 16.09.2025 13:40
Więzy krwi mają duże znaczenie przy opodatkowaniu spadku czy darowizny, bo decydują do jakiej grupy podatkowej zaliczają się osoby, między którymi dochodzi do przepływu majątku. Zasadniczo im bliższa rodzina, tym zasady opodatkowania są korzystniejsze i na mniej może liczyć fiskus. Wspólny przodek nie zawsze przesądza jednak o niższym podatku. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gorzowie Wielkopolskim.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w 2024 r. dostał spadek po córce siostry ojca. Kobieta zmarła za granicą, ale w Polsce miała dom i mieszkanie, które przypadły kuzynowi. Schody zaczęły się, gdy schedą zainteresował się fiskus i podliczył go na prawie 70 tys. zł, stosując zasady przewidziane dla najmniej korzystnej podatkowo III grupy. Spadkobierca nie zgadzał się na zapłatę podatku po krewnej według przepisów dotyczących nabycia majątku po zupełnie obcych osobach.
Był przekonany, że scheda po córce siostry ojca powinna zostać zakwalifikowana do II grupy podatkowej. W jego ocenie byli ze zmarłą zstępnymi – tu dziećmi – rodzeństwa, bo ich wspólni przodkowie byli rodzeństwem. A to oznacza, iż należy ich zaliczyć do II grupy podatkowej. Ponadto wskazał, że utrzymywał kontakty z kuzynką i wspierał ją jako jedyny członek rodziny. Nie można go więc traktować jako obcą dla niej osobę, a ponieważ opiekował się nią, to należy mu się prawo do tzw. ulgi mieszkaniowej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Co do zasady to preferencja, która pod określonymi warunkami w przypadku nieruchomości mieszkalnych pozwala wyłączyć z podstawy opodatkowania ich czystą wartość do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej.
Fiskus zdania nie zmienił. Wyjaśnił, że córka siostry ojca podatnika nie jest dla niego zstępnym rodzeństwa. Jest zstępnym rodzeństwa dla jego ojca. Gdyby to on dziedziczył po dziecku, wnuku itd. siostry czy brata, mógłby zostać opodatkowany według II grupy. Dla jego syna zstępnym rodzeństwa są zaś siostrzeńcy i bratankowie, tj. dzieci sióstr lub braci, i nabycie po nich można by zaliczyć jako od osoby zaliczonej do II grupy podatkowej. Jak tłumaczył fiskus, sama okoliczność związku rodzinnego, utrzymywania kontaktów czy wzajemnej pomocy, nie może automatycznie skutkować zakwalifikowaniem do innej grupy podatkowej niż to wynika z ustawy.
Urzędnicy nie dopatrzyli się też podstaw do uwzględnienia preferencji podatkowej. Nie kwestionowali, że ma ona zastosowanie także przy spadkobraniu po osobach z III grupy podatkowej. Jednak przypomnieli, że w tym przypadku konieczne jest spełnienie podstawowego warunku. A jest nim sprawowanie opieki nad wymagającym jej spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z poświadczonym notarialnie podpisem, przez co najmniej dwa lata. Z wyjaśnień podatnika nie wynika zaś ani to, że zmarła wymagała opieki, ani że była ona świadczona na podstawie notarialnej umowy. Wiadomo jest za to, że mieszkała za granicą, gdzie zmarła.
Mężczyzna nie odpuścił. Zaskarżył decyzję fiskusa, ale przegrał. Oddalając jego skargę, gorzowski WSA przypomniał, że wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.
Jak tłumaczył sąd, do I grupy ustawodawca zaliczył: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodziców, dziadków itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. W II grupie znaleźli się zaś: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych. W ostatniej III kategorii są inni nabywcy. Jak zauważył WSA, w dwóch pierwszych grupach podatkowych wyczerpująco wymieniono osoby do nich zaliczone. W przypadku trzeciej z takiego wyliczenia ustawodawca zrezygnował. A to oznacza, że znajdują się w niej nie tylko osoby niespokrewnione ze sobą, ale także krewni, którzy nie zostali zaliczeni do dwóch pozostałych.
Sąd nie zgodził się, że urzędnicy błędnie zakwalifikowali skarżącego do III grupy podatkowej jako osobę obcą. Nie kwestionował, że matka zmarłej i ojciec skarżącego byli rodzeństwem. Nabycie nastąpiło więc od córki siostry ojca skarżącego, a ta nie była zstępnym rodzeństwa dla skarżącego, ale zstępnym rodzeństwa dla jego ojca. Dla podatnika zstępnym rodzeństwa byliby jego siostrzeńcy czy bratankowie i nabycie od nich lub po nich byłoby zaliczone do II grupy podatkowej.
Jak tłumaczył WSA, wykładnia ta ma oparcie także w doktrynie i orzecznictwie. Wskazuje się w nich bowiem, że do II grupy ustawodawca zalicza zstępnych rodzeństwa: siostrzeńców, bratanków oraz ich zstępnych. Nie można tego rozciągać na przypadki, gdy nabywca i zbywca mają wspólnego przodka i każde z nich jest zstępnym rodzeństwa, pochodzącego od tego wspólnego przodka.
Sąd nie dopatrzył się też błędu w wykładni ulgi mieszkaniowej. Rację ma bowiem fiskus, że samo faktyczne sprawowanie opieki bez umowy lub na podstawie umowy zawartej bez wymaganej formy, nie spełnia podstawowej przesłanki preferencji. Skarżący nie wskazał, by spadkodawczyni była osobą wymagającą opieki, nie podnosił również, aby posiadał podpisaną z nią umowę o sprawowanie opieki. W ocenie WSA to, że utrzymywał kontakt z kuzynką, pomagali sobie i kontaktowali się, jest niewystarczające dla uzyskania uprawnienia do skorzystania ze spornej preferencji. Kwestia ścisłego emocjonalnego związku rodzinnego ze zmarłą, nie ma bowiem znaczenia przy ustalaniu podatku. Wyrok nie jest prawomocny.
Sygnatura akt: I SA/Go 88/25
