Fiskus problemu, żeby równowartość umorzonej subwencji z tarczy uwzględnić w kwocie przychodów wyznaczających granicę dla zastosowania obniżonej stawki, nie widział. Tłumaczył, że wynika to przecież wprost z literalnej wykładni art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT. Spółka zaskarżyła interpretację i w pierwszej instancji wygrała.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał, że fiskus nie uwzględnił wyjątkowości sytuacji i zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z epidemią covidu, a także celów rządowego programu wsparcia z PFR w ramach tarczy antykryzysowej. Zdaniem sądu trudno przyjąć, że racjonalny prawodawca, tworząc program pomocowy, zakładał i godził się, by udzielona pogarszała sytuację tego, kto ją otrzymał. Tymczasem w spornej sprawie wskutek wykładni fiskusa udzielona spółce pomoc powiększy jej zobowiązania podatkowe.

Ostatecznie jednak triumfował fiskus. NSA nie zgodził się bowiem, że w sprawie należało odstąpić od prymatu wykładni językowej. Sąd zauważył, że ustawodawca wskazuje kwotę 2 mln euro jako limit przychodów – z jednej strony tzw. małego podatnika – art. 4a pkt 10, a z drugiej uprawnionego do zastosowania obniżonej stawki podatku – art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Niemniej pomiędzy tymi regulacjami poza wspólną kwotą limitu istnieją znaczące różnice dotyczące jego obliczania i pojęcia „przychód".

Dotacja covidowa a niższy CIT. Limit 2 mln euro a 9 proc. stawka

Zdaniem sądu art. 19 ust. 1 pkt 2 w przeciwieństwie do art. 4a pkt 10 ustawy o CIT nie odwołuje się wyłącznie do pojęcia „przychody ze sprzedaży” lecz do „przychodów”. To zaś oznacza, że wartość umorzonej subwencji stanowiącą przychód należy uwzględniać przy ustalaniu limitu, od którego zależy 9 proc. stawka.

W ocenie NSA, gdyby zamiarem ustawodawcy było odwołanie się w ramach limitu z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT do pojęcia „przychody ze sprzedaży”, to takie zastrzeżenie powinno się w nim znaleźć wprost. Ewentualnie w treści innego przepisu dotyczącego wyjątkowej sytuacji, w której doszło do istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z epidemią.

Jak tłumaczył NSA, pomoc państwa dla spółki została ograniczona do neutralności podatkowej przyznania subwencji oraz jej umorzenia. Nie może zaś stanowić przesłanki do przyznawania spółce innych korzyści podatkowych, w tym obniżonej stawki CIT, jeżeli wola ustawodawcy w tym zakresie nie została należycie wyrażona w sposób normatywny. Wyrok jest prawomocny.