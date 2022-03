15:25 Zełenski: Jestem gotowy na negocjacje z Putinem

- Wojska rosyjskie przybyły (na Ukrainę), by nas wytępić, zabić - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

14:52 Francja kończy rozmowy z Kremlem

Francuskie władze zablokowały miliardy należące do banku Rosji i oligarchów.

Czytaj więcej Biznes Francja przestaje rozmawiać z Kremlem. Zablokowała aktywa Banku Rosji Koniec rozmów Pałacu Elizejskiego z Kremlem. W końcu i władze Francji zrozumiały, że to nic nie da. Republika zablokowała 172 mld euro leżące w bankach Francji oraz 0,5 mld euro w nieruchomościach należących do najbogatszych Rosjan i rosyjskiego banku centralnego.

14:51 Alarmy bombowe paraliżują pracę Air Serbia

Serbska lina lotnicza obrywa za latanie do Rosji.

Czytaj więcej Transport Fałszywe alarmy bombowe w Air Serbia. Linia obrywa, bo lata do Moskwy Już praktycznie nie ma dnia, żeby piloci Air Serbia nie dostali mailowej informacji o podłożeniu bomby na pokładziesamolotu tej linii. Wszystkie dotyczą rejsów z Belgradu do Moskwy.

14:47 Dziesięć milionów osób uciekło ze swoich domów w Ukrainie

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandi poinformował, że od początku wojny, ze swoich domów w Ukrainie uciekło ok. 10 milionów osób. - Ci, którzy prowadzą wojny, są odpowiedzialni za cierpienie cywilów, którzy są zmuszeni do opuszczania swoich domów - podkreślił. Według najnowszych szacunków ONZ od 24 lutego Ukrainę opuściło około 3,3 mln osób. Większość uchodźców przebywa obecnie w Polsce. Część uciekła także do Rumunii, na Węgry i na Słowację.

14:46 ONZ: Co najmniej 902 cywilów zabitych w Ukrainie

Biuro ONZ ds. praw człowieka poinformowało, że z jego szacunków wynika, że od 24 lutego w Ukrainie zabitych zostało już co najmniej 902 cywilów. Jak podkreślono, rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych będzie prawdopodobnie znacznie wyższa. Wcześniej wicepremier Ukrainy powiedziała w rozmowie ze Sky News, że liczba ofiar cywilnych jest „znacznie większa niż w siłach zbrojnych Ukrainy”.

14:42 Zełenski do Rosjan: Zabito już ponad 14 tys. waszych przyjaciół. Nie widzicie tego?

- W miejscach szczególnie zaciekłych walk front naszej obrony jest po prostu zaśmiecony ciałami rosyjskich żołnierzy i nikt tych ciał nie zabiera - powiedział w opublikowanym nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Dla nas wartością są ludzie. To nasze złoto - Zabito już ponad 14 tys. waszych żołnierzy. To 14 tys. matek. To 14 tys. ojców. To są żony, to są dzieci, krewni i przyjaciele. Nie widzicie tego? - pytał Rosjan prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

14:37 Trzeba wspierać emocje dziecka w obliczu wojny

Ważne jest by rozmawiać z dziećmi na temat trwającej wojny, dawkując ilość informacji w zależności od etapu rozwoju. W zależności od naszych działań i zachowań, w dzieciach kształtuje się poczucie bezpieczeństwa. Dzieci przejmują lęk, który jest w nas – pisze Monika Płochocka.

14:28 Jakie koszty błędu Putina poniesie Rosja?

O wyniku globalnej rozgrywki gospodarczej między Rosją i Zachodem w ostatecznej mierze zdecydują sami Rosjanie.

Czytaj więcej Plus Minus Globalizacja. Kosztowne przeoczenie Kremla Rosja prędzej przegra wojnę gospodarczą z Zachodem, niż zaniecha pacyfikacji Ukrainy. Tu zapewne znajduje się klucz do uratowania Ukraińców.

14:18 Prezydencki doradca Mychajło Podolak: Uderza liczba ofiar wśród najwyższych oficerów rosyjskiej armii

Od 24 lutego zginęło już 6 generałów armii Federacji Rosyjskiej. "Uderzające" - zauważa Podolak.



14:01 Australia pomaga Ukrainie, dostarczy węgiel i pomoc humanitarną

Rząd w Canberze uderza w rosyjski eksport aluminium

Czytaj więcej Biznes Australia uderza w rosyjską produkcję aluminium i wysyła węgiel na Ukrainę Australia nałożyła natychmiastowy zakaz eksportu tlenku glinu i rud aluminium, w tym boksytu, do Rosji, poinformował w niedzielę rząd, przedstawiając kolejne sankcje wobec Moskwy za inwazję na Ukrainę.

13:30 Ukraina o stratach Rosji: W walce zginęło 14 700 żołnierzy

Stany Zjednoczone szacują, że zginęło co najmniej 7 tys. żołnierzy federacji Rosyjskiej.



13:29 Papież: Wojna w Ukrainie to nieuzasadniona i bezsensowna masakra

Papież Franciszek po raz kolejny potępił wojnę w Ukrainie, nazywając ją „nieuzasadnioną i bezsensowną masakrą“. Zaapelował także do światowych przywódców o zaprzestanie „odrażającej wojny”. - Agresja w Ukrainie niestety nie zwalnia tempa - powiedział na Placu Świętego Piotra, podczas swojego cotygodniowego niedzielnego przemówienia. - Codziennie powtarza się tam rzeź i okrucieństwo - dodał.

13:09 Ukraiński wywiad: Rosja planuje wysłać na wojnę członków "Junarmii"

Nastolatkowie mieliby być wcieleni do armii na podstawie wiosennego i jesiennego poboru.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraiński wywiad: Rosja chce wysłać na wojnę nieletnich Według agentów ukraińskiego wywiadu Rosja zamierza skierować na wojnę z Ukrainą członków "Junarmii". To wojskowo-patriotyczna młodzieżowa organizacja pod patronatem rosyjskiego MON. Dekret podpisał minister obrony.

12:16 Polska na szczycie NATO zgłosi propozycję misji pokojowej

Propozycję przedstawi w Brukseli wraz z rządem prezydent Andrzej Duda.

Czytaj więcej Polityka Wiceszef MON: Polska na szczycie NATO zaproponuje misję pokojową w Ukrainie Jak poinformował na antenie TVP Info wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz, „Polska na szczycie NATO w Brukseli formalnie zgłosi propozycję misji pokojowej na Ukrainie wraz ze szczegółowym pakietem rozwiązań”.

11:51 Sondaż. 85 proc. Ukraińców popiera sojusz z Polską i Wielka Brytanią

Tylko 7 proc. ankietowanych jest przeciwne jakiejkolwiek formie współpracy z NATO.



11:33 Szef tureckiego MSZ "ma nadzieję na zawieszenie broni"

Doszło do zbliżenia stanowisk obu stron w ważnych, krytycznych kwestiach - powiedział w niedzielę Mevlut Cavusoglu.

11:02 Rosji kończy się miejsce w chmurze

To może oznaczać cyfrową katastrofę

Czytaj więcej Chmura Rosji grozi cyfrowa katastrofa. Kończy się miejsce w chmurze Rosji wkrótce może grozić powrót do cyfrowej epoki kamienia łupanego – wiele wskazuje na to, że już za dwie miesiące zabraknie w tym kraju miejsca na przechowywanie cyfrowych danych.

11:00 Pekin oficjalnie: Chiny zawsze były siłą utrzymującą światowy pokój

Pozycja Chin jest neutralna i sprawiedliwa i jest zgodna ze stanowiskiem większości krajów - oświadczył szef chińskiej dyplomacji Wang Yi.

Czytaj więcej Świat Wang Yi: Chiny stoją po właściwej stronie historii Chiny, jak pokaże czas, stoją po właściwej stronie historii w obliczu kryzysu w Ukrainie, a ich stanowisko jest popierane przez większość krajów - oświadczył szef chińskiego MSZ Wang Yi.

10:33 Katar może pomóc w uniezależnieniu Europy od Rosji

Doha zwiększa produkcję LNG dla Europy.

Czytaj więcej Gaz Wojna w Ukrainie może oznaczać dla małego Kataru duże zmiany Inwazja Rosji na Ukrainę otworzyła dyplomatyczne i handlowe możliwości dla katarskiego eksportera gazu. Wojna może pomóc rozszerzyć sprzedaż energii na Zachód i wzmocnić sojusz z Waszyngtonem w obliczu napięć USA z innymi państwami Zatoki Perskiej.

09:56 Rynek pracy otwarty dla wszystkich obywateli Ukrainy

Praca w Polsce bez zezwolenia nie tylko dla uchodźców

Czytaj więcej Prawo pracy Rynek pracy otwarty dla wszystkich obywateli Ukrainy Uchodźcę, który uzyska numer PESEL, pracodawca może zatrudnić bez pozyskania zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu pracy. Tak samo jak każdego innego obywatela Ukrainy przebywającego u nas legalnie.

09:50 Od początku rosyjskiej inwazji zginęło 115 dzieci

Od 24 lutego, w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, ponad 140 dzieci zostało rannych, a 115 zginęło - poinformowała za pośrednictwem portalu Telegram ukraińska Prokuratura Generalna.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina: Od początku rosyjskiej inwazji zginęło 115 dzieci Jak poinformowała na komunikatorze Telegram ukraińska Prokuratura Generalna, od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainie zginęło 115 dzieci, a ponad 140 zostało rannych. „Te dane nie są ostateczne, ponieważ nie możemy dotrzeć do miejsc, gdzie trwają aktywne działania wojenne” - zaznaczono.

09:48 Bułgaria nie chce już gazu z Rosji

Sofia nie przedłuży kontraktu z Gazpromem.

Czytaj więcej Gaz Bułgaria całkowicie rezygnuje z gazu z Rosji Kraj, który ponad 90 procent potrzebnego gazu kupuje od Gazpromu, nie przedłuży długoterminowego kontraktu. A ten kończy się w lipcu tego roku.

09:22 Rosyjskie Ministerstwo Obrony: Ponownie użyliśmy pocisków hipersonicznych

Rosyjskie MON podało w komunikacie, że siły zbrojne ponownie użyły hipersonicznych pocisków Kindżał. Informację podała agencja AFP.



"Systemy rakiet lotniczych Kindżał z naddźwiękowymi pociskami balistycznymi zniszczyły duże składowisko paliw ukraińskich sił zbrojnych w pobliżu osady Konstantynówka w obwodzie mikołajowskim” - cytuje z kolei "The Times of Israel".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja ponownie wystrzeliła pociski hipersoniczne przeciwko Ukrainie Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że ze statków na Morzu Czarnym i Kaspijskim w weekend wystrzelono w cele ukraińskie pociski aerobalistyczne, określane inaczej jako hipersoniczne.

08:37 Oddziały Kadyrowa wycofane do Groznego

Radio Swoboda, powołując się na kontrwywiad Służb Bezpieczeństwa Ukrainy, poinformowało, że tzw. kadyrowcy z powodu odniesionych strat zostali wycofani do Groznego.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Oddziały Kadyrowa zdziesiątkowane. Wróciły do Czeczenii Czeczeńskie oddziały tzw. kadyrowców, po stracie setek żołnierzy w wojnie w Ukrainie zostały odesłane do Czeczenii.

08:23 Nieoficjalnie: Zginął zastępca dowódcy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej

Podczas inwazji na Ukrainę zginął zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej, kapitan 1 stopnia Andriej Palij - poinformowało dowództwo wojsk piechoty Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:19 Mariupol. Zbombardowana szkoła artystyczna z ukrywającymi się cywilami

W Mariupolu Rosjanie zbombardowali szkołę artystyczną, w której ukrywało się około 400 cywilów, głównie kobiety, dzieci i osoby starsze.



Ich los nie jest jeszcze znany.



08:08 Ługańsk i Donieck: Rosjanie mobilizują mężczyzn w wieku do 65 r.ż.

Na obszarach samozwańczych republik, których niepodległość uznał Putin, Rosjanie mobilizują mężczyzn w wieku popoborowym - do 65 roku życia.



07:39 Ukraina zakazuje działalności prorosyjskich partii politycznych

Zakaz objął m.in. takie ugrupowania jak Partia Szarija, Za Życie, Lewa Opozycja i Blok Opozycyjny.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina zawiesza działalność prorosyjskich ugrupowań Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy zdecydowała o zawieszeniu prac struktur politycznych związanych z Rosją.

07:26 Jak Polacy oceniają działania rządu w związku z wojną w Ukrainie?

Sondaż dla rp.pl.

06:59 Z miasta Sumy ewakuowano 71 sierot

Po prawie 2 tygodniach pobytu w schronach przeciwlotniczych z miasta Sumy ewakuowano 71 sierot.

06:54 Australia wstrzymuje eksport tlenku glinu do Rosji

W ramach sankcji związanych z inwazją na Ukrainę rząd Australii zdecydował o wstrzymaniu eksportu do Rosji tlenku glinu i rud aluminium.

Australijskie dostawy stanowiły 20 proc. rosyjskiego zapotrzebowania Rosji na tlenek glinu.



06:41 Zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu stanęły. Po raz pierwszy od 1941 roku

Azowstal, jeden z największych w Europie kombinatów metalurgicznych z siedzibą w Mariupolu, został całkowicie zniszczony w rosyjskim bombardowaniu i wstrzymał produkcję.

Prezes Azowstalu, Enwer Tskitiszwili, przypomniał, że zakłady całkowicie wstrzymały działalność tylko raz – w 1941 r., a we wrześniu 1943 r., kiedy Mariupol został wyzwolony z rąk hitlerowskich wojsk, rozpoczęto odbudowę.

- Wrócimy do miasta, odbudujemy Azowstal. Będzie działać i przynosić chwałę Ukrainie tak jak zawsze. Bo Mariupol to Ukraina. Azowstal to Ukraina - powiedział prezes.



06:29 Rubiżne. Podczas ostrzału zginęło dwoje dzieci

Podczas ostrzału w Rubiżnem w obwodzie ługańskim zginęły trzy osoby, w tym dwoje dzieci, a dwie, w tym jedno dziecko, zostało rannych.

W Rubiżnem i Siewierodoniecku Rosjanie zniszczyli około 30 obiektów, w tym 12 mieszkań i 12 domów prywatnych, placówkę edukacyjna w Rubiżnem, magazyny, budynki gospodarcze, obiekty infrastrukturalne.



06:21 Były premier Wielkiej Brytanii na granicy z pomocą dla uchodźców

Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron - za kierownicą ciężarówki z pomocą humanitarną - dotarł w nocy do granicy polsko-ukraińskiej.

Dostarczona pomoc pochodzi ze zbiórek w West Oxfordshire, gdzie Cameron mieszka z rodziną.



06:14 Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły oddział rosyjskiego pułku pod Kijowem

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły cały oddział 331. Pułku Spadochronowo-Szturmowego, który brał udział w działaniach wojennych w kierunku Kijowa. Jeden żołnierz przeżył, jest w szpitalu - podaje portal Hromadske.ua.



06:03 Doradca szefa MSW Ukrainy: Rośnie ryzyko, że Białoruś dołączy do wojny

Wadim Denisenko mówi, że jeszcze tydzień temu oceniał ryzyko włączenia się Białorusi do wojny na 40 proc. Obecnie uważa, że jest na to 60 proc. szans. Za "alarmujący sygnał" Denisenko uznał opuszczenie Ukrainy przez dyplomatów z Białorusi.



06:01 Kyiv Independent: Rosjanie zatrzymali autobusy, które miały ewakuować mieszkańców Mariupola

Rada miejska Berdiańska informuje, że konwój zmierzający do Berdiańska z Zaporoża, który miał ewakuować mieszkańców oblężonego Mariupola, został zatrzymany przez rosyjskie siły okupacyjne ok. trzech kilometrów od Berdiańska.



05:56 USA miały rozmawiać z Turcją o przekazaniu Ukrainie systemów rakietowych S-400

Reuters podaje, że przedstawiciele amerykańskiej administracji mieli poruszyć ten temat w czasie rozmów z przedstawicielami władz Turcji, ale Waszyngton nie sformułował oficjalnej prośby - podaje Reuters powołując się na swojego informatora. Temat ten miał pojawić się m.in. w czasie wizyty zastępczyni sekretarza stanu USA, Wendy Sherman, w Turcji, która miała miejsce w ubiegłym miesiącu.



05:53 Rada Mariupola: Tysiące mieszkańców miasta przymusowo deportowano do Rosji

"W ciągu ostatniego tygodnia kilka tysięcy mieszkańców Mariupola deportowano na terytorium Rosji" - głosi komunikat rady oblężonego przez Rosjan miasta umieszczony w serwisie Telegram. Rada miasta podaje, że rosyjskie siły okupacyjne "bezprawnie zabrały" mieszkańców jednej z dzielnic, a także osoby kryjące się w jednym ze schronów.