- Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, by wesprzeć Ukrainę i pomóc jej w walce. Putin nie może wygrać tej wojny - powiedziała szefowa estońskiego rządu Kaja Kallas. W rozmowie z CNN odniosła się też do przedstawionego przez Polskę pomysłu utworzenia misji pokojowej NATO na Ukrainie.