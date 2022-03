Zastępca dyrektora Narodowej Rady Gospodarczej Białego Domu Duleep Singh w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla stacji CBS ocenił, że sankcje nałożone na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę działają, o czym świadczą "desperackie kroki" Kremla w celu ochrony gospodarki, "na przykład uniemożliwiające ludziom w Rosji wycofywanie (z banków) obcej waluty".

Zdaniem Singha, prezydent Rosji Władimir Putin dokonuje samoizolacji rosyjskiej gospodarki. - Rosja szybko zmierza do sowieckiego standardu życia z lat 80. - powiedział rozmówca CBS.

Zastępca dyrektora Narodowej Rady Gospodarczej Białego Domu powiedział, że według prognoz, którymi dysponuje, rosyjska gospodarka w porównaniu do stanu przed inwazją skurczy się o połowę. - Cierpienie narodu rosyjskiego nie jest dla nas powodem do dumy. To wojna Putina. To sankcje Putina - zastrzegł Singh dodając, że to Putin obarczył naród rosyjski kosztami swojej decyzji o wywołaniu wojny z Ukrainą.

Przedstawiciel Białego Domu oświadczył też, że sankcje na Rosję mogę zostać rozszerzone - objęte nimi mogą zostać "kolejne banki" oraz "dotąd nieruszane sektory" gospodarki, kluczowe dla Rosji. - Chodzi głównie o ropę i gaz, ale są też inne sektory. Nie chcę ich wymieniać, ale myślę, że Putin wie, o które chodzi - powiedział Duleep Singh.

Zaznaczył, że Waszyngton przekazał Pekinowi, jakie będą konsekwencje dla Chin, jeśli ten kraj udzieli Rosji wsparcia materialnego lub pomoże w obchodzeniu sankcji. Dopytywany, Singh nie chciał zdradzić szczegółów. Wcześniej Biały Dom informował, że temat był przedmiotem rozmowy prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Reprezentant Białego Domu został też zapytany, co powinien najpierw zrobić Władimir Putin, by Stany Zjednoczone zniosły sankcje. Odparł, że ten moment nie jest blisko. - Najpierw musi zatrzymać barbarzyński atak na cywilów na Ukrainie. Nie zrobił tego - odpowiedział.