Wystąpieniu wideo Zełenskiego było transmitowane przez izraelskie telewizje oraz na placu Habima w Tel Awiwie, gdzie odbywała się proukraińska manifestacja. W przemówieniu prezydent oświadczył, że Ukraina i Izrael stoją w obliczu takiego samego zagrożenia ze strony swych wrogów - "całkowitego zniszczenia narodu, państwa, kultury, nawet nazwy".

Reklama

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że tego samego dnia w 1920 r. w Niemczech powstała NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników), która później "zniszczyła całe państwa i próbowała przeprowadzić ludobójstwo". Dodał, że w wyniku inwazji wojsk rosyjskich zginęły tysiące osób, a miliony straciły dach nad głową i zostały uchodźcami. - Nasi obywatele wędrują teraz po świecie, szukając miejsca, tak jak wy niegdyś wędrowaliście, (...) szukając bezpieczeństwa, próbując pozostać przy życiu i w pokoju - oświadczył, zwracając się do członków izraelskiego parlamentu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie zbombardowali Kijów. Potężne eksplozje, zniszczone centrum handlowe W dzielnicy Kijowa Padół doszło do kilku eksplozji. Na miejscu pracują służby ratunkowe - poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Ukraińskie media twierdzą, że w centrum handlowe Retroville uderzyła rakieta balistyczna.

Kreml nazywa działania na Ukrainie "specjalną operacją wojskową". - Rosyjska inwazja na Ukrainie to nie jest operacja wojskowa, jak to przedstawiają w Moskwie. To wojna totalna, bezprawna, mająca na celu zniszczenie naszego narodu, państwa, naszych miast, naszej kultury i naszych dzieci. Wszystkiego, co czyni Ukraińców Ukraińcami - powiedział w niedzielę Zełenski.

- Rosjanie używają terminologii stosowanej przez partię nazistowską, chcą wszystko zniszczyć. Naziści nazywali to "ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej". Teraz w Moskwie używają tego określenia, "ostateczne rozwiązanie". Ale teraz dotyczy ono nas, "kwestii ukraińskiej" - mówił prezydent Ukrainy. Wspomniał o przeprowadzonym na początku marca ataku na okolice Babiego Jaru w Kijowie, miejsce pamięci ofiar Holokaustu. Pytał, co po wojnie zostanie z ukraińskich miast.

Reklama

Wołodymyr Zełenski zaapelował do izraelskich deputowanych o wsparcie jego państwa. - Jestem pewien, że podzielacie nasz ból, ale czy możecie wyjaśnić, dlaczego wciąż czekamy na waszą pomoc? Dlaczego Izrael nie pomaga? - mówił prezydent Ukrainy, wspominając w tym kontekście także o izraelskiej polityce dotyczącej uchodźców z Ukrainy. - O co chodzi? Czy to obojętność? Polityczna kalkulacja? Mediacja bez opowiadania się za żadną ze stron? - pytał.

- Obojętność zabija. Kalkulacje mogą być błędne. Można mediować między państwami, ale nie między dobrem a złem - podkreślił. Zaznaczył, że Izrael ma najlepszy na świecie system obrony przeciwrakietowej.

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

- Wiecie, jak bronić własnych interesów i pomóc Ukrainie, bronić Ukraińców, bronić Żydów na Ukrainie - przekonywał. - Możemy pytać, dlaczego nie otrzymujemy od was broni, dlaczego Izrael nie nałożył poważnych sankcji na Rosję - powiedział. - Do was należy odpowiedź, wy będziecie musieli z nią żyć - podkreślił prezydent Zełenski.