- W miejscach szczególnie zaciekłych walk front naszej obrony jest po prostu zaśmiecony ciałami rosyjskich żołnierzy i nikt tych ciał nie zabiera - powiedział w opublikowanym nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Nowe jednostki są kierowane do ofensywy. Niektórzy zastrzegają, że dowództwo wojsk rosyjskich zbiera się, gdzie tylko się da - dodał.

Jak zaznaczył Zełenski, Ukraina „ma świadomość, że w Rosji są bezdenne zasoby ludzkie i mnóstwo sprzętu, pocisków i bomb”. - Ale chcę zapytać obywateli Rosji. Co wam robiili przez lata? Czy słowa „syn”, „matka”, „ojciec” już nic dla was nie znaczą? Zabito już ponad 14 tys. waszych żołnierzy. To 14 tys. matek. To 14 tys. ojców. To są żony, to są dzieci, krewni i przyjaciele. Nie widzicie tego? Będzie więcej ofiar, dopóki wojna będzie trwała. Wasza wojna z nami. Rosja przeciwko Ukrainie na naszej ziemi - podkreślił.

Prezydent Ukrainy opublikował także na Facebooku wpis, w którym zauważył, że dla narodu ukraińskiego wartością są przede wszystkim ludzie. "Nie mamy ogromnego terytorium – od oceanu do oceanu – nie mamy broni jądrowej, nie napełniamy światowego rynku ropą i gazem. Ale mamy naszych ludzi i naszą ziemię. Dla nas to jest złoto" - czytamy we wpisie.