Jak ma wyglądać park przy pałacu w Podhorcach

Jak poinformował Instytut Polonika opracowana zostanie dokumentacja założenia parkowego, które obejmuje ok. 20 hektarów terenu (z zamkiem i kościołem). W tym roku zostanie przygotowana mapa do celów inwentaryzacyjnych i projektowych, wykonana będzie kwerenda archiwalna na terenie Ukrainy i Polski, szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów, analizy dendrologiczne i dendrochronologiczne. Specjaliści opracują wytyczne do pielęgnacji poszczególnych drzew i grup krzewów. Projekt będzie realizowany przez dwa lata.

Reklama

To będą materiały wyjściowe do wykonania koncepcji projektowej odtworzenia dawnego układu parkowego i urbanistycznego (zaplanowanej na rok 2024), zawierającej m.in. dobory gatunkowe dla odbudowy dawnych alei i układy kwater ogrodowych – podstawy do przyszłych prac rewaloryzacyjnych.

Jak informuje Instytut „w ostatnim tygodniu architekci krajobrazu z Fundacji Krajobrazy przeprowadzili pierwsze działania terenowe, by wykonać szczegółową inwentaryzację drzewostanu parku i przyległych terenów przy pałacu w Podhorcach”. Powstanie też model 3D terenu oraz koncepcji odtworzenia i dostosowania do obecnego sposobu użytkowania tego cennego obszaru otaczającego jedną z pereł architektonicznych na Ukrainie.

Podhorce perła architektoniczna

„Zespół pałacowo-parkowy w Podhorcach jest jedną z najbardziej okazałych rezydencji polskiej arystokracji na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej z parkiem krajobrazowym w stylu francuskim i angielskim, który z racji swojego obecnego stanu został wpisany na nowojorską listę World Monuments Fund, jako jeden z najcenniejszych zabytków na świecie zagrożonych zniszczeniem” – przypominają przedstawiciele Instytutu Polonika. I dodają, że tkanka historyczna przestrzeni parkowej i układ kompozycyjny zostały niemal całkowicie zatarte.