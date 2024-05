Wzrost płac zachęca firmy do elastycznej pracy. Coraz więcej gigerów

Trzecim co do ważności — i zyskującym na znaczeniu – są oczekiwania rynkowe (31 proc.), co może być przejawem presji na koszty ze strony właścicieli czy inwestorów, w tym wprowadzanego w części firm zamrożenia etatów. Jak podkreślają eksperci EY i Giglike, po raz pierwszy w średnich i dużych firmach pojawił się też argument doraźnej potrzeby skorzystania z elastycznych form współpracy (średnie firmy – 14 proc. duże firmy – 16 proc.).

- Tegoroczne wyniki GIGbarometru pokazują, że współpraca z niezależnymi specjalistami przynosi satysfakcję i jest wyżej oceniana niż w poprzednich latach – z największymi postępami wśród małych i średnich firm – komentuje Witold Widurek.

Elastyczna praca skazana na wzrost?

37 proc. wszystkich badanych firm – a wśród dużych 53 proc. - uważa, że znaczenie elastycznych form współpracy wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Potwierdza to wskaźnik Gigbarometru, na który składają się trzy perspektywy; otoczenia makroekonomicznego i prawnopodatkowego; firm (popularności zastosowania elastycznych form współpracy w przedsiębiorstwach) oraz ludzi – czyli oceny przez firmy jakości współpracy z niezależnymi profesjonalistami.

W porównaniu z ubiegłym rokiem największy wzrost widać w perspektywie Otoczenie (o 1 pkt do 5,1 w 2024 r.) – m.in za sprawą sytuacji gospodarczej oraz szybkiego rozwoju technologii ułatwiających elastyczną pracę zdalną.

Spory wzrost widać też w perspektywie Ludzie (do 7,7 pkt, czyli o 0,5 rok do roku), co potwierdza dobre oceny niezależnych profesjonalistów i modelu, w którym współpracują z przedsiębiorstwami.