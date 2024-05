Firma Origin Investments kupiła od Grupy Antczak działkę przy Grochowskiej 1 w Warszawie z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Grupa Antczak planowała tam realizację projektu PRS liczącego 200 lokali, jednak inwestycje przejęła spółka planująca budowę drugiego obiektu w ramach sieci mieszkań serwisowanych dla seniorów. Pierwsze lokale pod marką ReVital powstają jako część kompleksu w Mechelinkach pod Gdynią (stawiany jest też ośrodek rehabilitacyjny i zwykłe apartamenty) – budowa ma się zakończyć w tym roku.

Dobre mieszkania dla seniorów to głównie usługa

- Budowa Apartamentów ReVital przy Grochowskiej 1 rozpocznie się jeszcze w tym roku. Mamy już pozwolenie na budowę. Trwają prace nad dostosowaniem obiektu do potrzeb seniorów. Ma to być obiekt bez barier architektonicznych, z częściami wspólnymi takimi jak recepcja, sala klubowa, przestrzenie do aktywnego spędzania czasu, rekreacji i rehabilitacji – podał nowy inwestor.

- Chcemy się skupić przede wszystkim na tworzeniu serwisowanych apartamentów dla seniorów, którzy chcą mieszkać samodzielnie w bezpiecznym, przyjaznym środowisku, oferującym liczne formy aktywności. Ta idea to przede wszystkim usługa operatorska, obejmująca sferę zdrowia i rekreacji, na którą składają się programy aktywności nakierowane na zachowanie samodzielności i prewencję w typowych schorzeniach związanych z wiekiem. Korzystamy z know-how kanadyjskiej grupy Origin, od wielu lat działającej w sektorze usług senioralnych i dostosowaliśmy ten model do polskich warunków – mówił w ostatnim wywiadzie Karol Bulenda, udziałowiec Origin Investments.