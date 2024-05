- Dziś, inaczej niż w przeszłości, straż graniczna i żołnierze przywiązują wielką wagę do humanitarnych zachowań. To utrudnia działania. Im bardziej empatycznie zachowują się funkcjonariusze, policjanci i policjantki, żołnierze, tym częściej wywołuje to większą agresję i bezczelność tych, którzy chcą przełamać granicę i przedostać się do Polski — dodał.



- Proszę tutaj wszystkich o zrozumienie, nas nie trzeba uczyć empatii w tej kwestii, ale dziś najważniejsze jest wsparcie tych wszystkich, którzy pilnują granicy. Oni wykonują tam wielką robotę wymagającą bardzo dużo poświęceń - podkreślił szef rządu.



