Kultowy warszawski lokal okradziony. Właściciele apelują o pomoc

Kultowa cukiernia znajdująca się przy warszawskim Rondzie Wiatraczna jest znana zapewne większości prawobrzeżnych warszawiaków (i może niektórym z lewego brzegu również). Miejsce to znane jest z unikalnego charakteru i niepowtarzalnego smaku swojego flagowego wyrobu, czyli rurek z bitą śmietaną. Dodatkowym wyróżnikiem cukierni była niepowtarzalna maszyna do nabijania rurek zaprojektowana jeszcze przez dziadka obecnych właścicieli działającej od przeszło 60 lat cukierni.

- Na pewno pamiętacie Państwo nasze opowieści o tym, że dziadek Kostek własnoręcznie przerobił maszynę do porcjowania masła i dzięki jego przeróbkom powstało nasze słynne urządzenie do nabijania rurek bitą śmietaną. Było to nasze oczko w głowie i rzecz niezwykle cenna ze względu na historię. Co jakiś czas jednak trzeba było ową maszynę naoliwić, poddać galwanizacji i pomalować. Do tego potrzebna była pomoc tzw. złotej rączki, bowiem nie była to maszyna fabryczna i należało do tego podejść indywidualnie. Nasz wieloletni fachowiec niestety wyprowadził się z Warszawy i szef postanowił poszukać kogoś innego – piszą właściciele na Facebooku.

Unikalna maszyna skradziona. Czy fani cukierni Rurki z Wiatraka pomogą w znalezienie nieuczciwego „fachowca”?

Znaleziony na grochowskiej facebookowej grupie (Wiatraczna znajduje się na warszawskim Grochowie) fachowiec wziął maszynę do naprawy. Naprawiona, przynajmniej w deklaracji, została szybko, a właściciel cukierni zapłacił przelewem zanim dostał ją z powrotem.

- No i jak się Państwo domyślacie, maszyna do nas nie wróciła... – piszą właściciele.