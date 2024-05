Donald Tusk znów pisze o wyborze między Europą a Rosją w kontekście wyborów do PE

W związku ze sprawą Szmydta rząd ma przygotować poprawki do ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów, przyjętej w poprzednim Sejmie, po czym komisja ma rozpocząć pracę.



Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce jest niska

W niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl 71,4 proc. badanych stwierdziło, że wybory do Parlamentu Europejskiego są dla nich „ważne” lub „bardzo ważne”. Dotychczas jednak frekwencja w wyborach do PE była w Polsce niska - w wyborach do PE w 2019 roku wyniosła 45,68 proc. głosów — i była to najwyższa w historii frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce. W 2014 roku frekwencja w wyborach do PE wyniosła zaledwie 23,83 proc., w 2009 — 24,53 proc., a w 2004 — 20,87 proc. Ta ostatnia frekwencja jest najniższą frekwencją jaką zanotowano w wyborach ogólnokrajowych w Polsce po 1989 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w tym roku dwa miesiące po wyborach samorządowych, które — na poziomie sejmików wojewódzkich, w skali całego kraju, wygrał PiS uzyskując 34,27 proc. głosów. Były to dziewiąte z rzędu wybory na poziomie ogólnopolskim wygrane przez PiS.