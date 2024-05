Trwają zapisy na Prize Charger

Prize Charger jest platformą umożliwiającą organizację turniejów z różnych dziedzin inżynieryjnych i technicznych, pozwalającą dostosować kolejne edycje konkursów do potrzeb i zmieniających się trendów. W tym miejscu online gromadzą się entuzjaści nauki i technologii, według których rozwój powinien opierać się na wiedzy.

Pierwsza edycja turnieju „Szalony XX wiek. Historia komputerów i oprogramowania. Pierwsze algorytmy AI”

Aktualnie trwają zapisy do pierwszej edycji turnieju, podczas którego uczestnicy będą mogli wykazać się wiedzą dotyczącą komputerów osobistych z lat 80. i 90. oraz początków sztucznej inteligencji.

Turniej został podzielony na trzy etapy, których uczestnicy będą zdobywać punkty, a najlepsi zostaną finalistami i laureatami. Co ważne, na wydarzenie można się zarejestrować już jedynie do 18 maja 2024 r. do g. 23.59 na stronie https://pccon.prizecharger.com/ Opłata rejestracyjna wynosi 15 złotych. W turnieju mogą wziąć udział osoby od 16. roku życia. Po rejestracji uczestnicy otrzymają dostęp do przygotowanej przez specjalistów bazy wiedzy, w której znajdą fascynujące informacje o historii komputerów i oprogramowania, a także odpowiedzi na pytania, które pojawią się w trakcie turnieju. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej projektu.

Eliminacje odbędą się online 20 maja na platformie Prize Charger, a finał I edycji turnieju PCCon zaplanowany jest na 27 maja w budynku Warszawskiego Domu Technika w Warszawie, siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej.

Co istotne, nie trzeba być ekspertem, żeby wziąć udział w turnieju. Jest on skierowany do każdego, kto ciągle trzyma na strychu zakurzoną Amigę lub ZX Spektrum i z łezką w oku wspomina godziny spędzone na grach i pisaniu pierwszych programów.