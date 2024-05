Donald Trump zdradził, co chce zrobić z imigrantami w USA

W niedawnej wypowiedzi dla „Time” Donald Trump podkreślał, jak bardzo będzie zaangażowany w stłumienie imigracji do USA. Zapowiedział, że będzie gotów nawet z pomocą Gwardii Narodowej deportować z USA od 15 do 20 milionów nielegalnych imigrantów. Temat ograniczenia imigracji jest jednym z haseł, którymi Trump zamierza wybrukować sobie drogę powrotną na najwyższy urząd w USA.

Donald Trump chce zatrzymać imigrację do Stanów Zjednoczonych. „USA muszą importować pracowników”

Celem powstrzymania imigracji jest, według Trumpa, ochrona amerykańskiej gospodarki i poprawa ekonomicznych perspektyw Amerykanów. Jednak według ekonomistów skutki masowych deportacji i zatrzymania migracji mogą być odwrotne od zamierzonych przez Trumpa.

- Jeżeli uda mu się deportować znaczną liczbę imigrantów, to sprawi to olbrzymie trudności przedsiębiorstwom. To spowoduje podniesienie płac i cen – powiedział CNN Mark Zandi, główny ekonomista Moody’s.

Z kolei Joe Brusuelas, główny ekonomista RSM uważa, że głównym problemem amerykańskiej gospodarki jest brak rąk do pracy. Ma to sprawiać, że USA po prostu muszą importować pracowników.