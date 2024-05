Nowy pełnomocnik w MSZ ma chronić Polskę przed Rosją i wojną hybrydową

Pełnomocnik MSZ ds. dezinformacji ma identyfikować treści, których celem jest dezinformacja, a także oceniać i wskazywać w jaki sposób treści te oddziałują na opinię publiczną oraz jakie jest ich źródło

Wroński mówił też, że wobec działań prowadzonych przez Rosję "potrzebny jest urząd i urzędnik, który by spinał wszystkie działania wewnątrz ministerstwa i współpracował z organizacjami międzynarodowymi".



Dezinformacja to świadomie i konsekwentnie prowadzona polityka informacyjna polegająca na tworzeniu fałszywego przekazu, a także uwiarygadniania go, co ma wpływać na kształtowanie poglądów w opinii publicznej bądź też prowadzić do podejmowania decyzji w oparciu o błędne przesłanki.