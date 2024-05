- Wiemy, że to wymagający czas. Ale wiemy też, że w krótkiej perspektywie (czasowej) pomoc jest w drodze, część już dotarła a więcej dotrze — powiedział Blinken w czasie spotkania z Zełenskim.



- I będzie ona miała realne znaczenie w obliczu trwającej rosyjskiej agresji — dodał sekretarz stanu USA.



Zełenski zwracając się do Blinkena stwierdził, że Ukrainie najbardziej brakuje środków obrony przeciwlotniczej, w związku z tym, że Rosja od marca zintensyfikowała ataki rakietowe wymierzone m.in. w ukraińską infrastrukturę energetyczną.



- Naprawdę potrzebujemy dziś zestawów Patriot dla obwodu charkowskiego, ponieważ mieszkańcy są atakowani. Cywile, wojownicy, wszyscy są pod ostrzałem rosyjskich rakiet — powiedział.



Doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan: Próbujemy pomóc Ukrainie wydostać się z dołu

Blinken przybył do Kijowa we wtorek rano. Jak mówił towarzyszący mu przedstawiciel administracji jego wizyta ma być dowodem na to, że USA nadal wspierają Ukrainę, która mierzy się z trudną sytuacją na froncie spowodowaną m.in. przerwą w dostawach uzbrojenia z USA.