Westerplatte powoli się zmienia. Ale otwarcie muzeum się opóźnia

Światło na budowę rzuca raport NIK. Zdaniem kontrolerów w okresie objętym kontrolą dotacje celowe na budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 przekazywane przez resort kultury „znacząco przekraczały potrzeby”. „Od stycznia 2020 r. do końca czerwca 2022 r. wydatki związane z tą inwestycją (razem z wydatkami niewygasającymi z upływem roku budżetowego) wyniosły ponad 6,1 mln zł, a to niecałe 13 proc. kwoty zaplanowanej do wydania na 2020 r. i 2021 r.”. Kontrola pokazała, że w nowelizacji ustawy budżetowej na inwestycję na Westerplatte zaplanowano w 2021 r. dotacje celowe w wysokości ponad 21 mln zł, a w ciągu roku zwiększono jeszcze tę kwotę o niemal 370 tys. zł. Tak się stało, mimo że z dotacji udzielonej w 2020 r. wydano zaledwie 4,3 proc. (z ok. 27 mln zł – ok. 1,1 mln zł). Następnie ponad 98 proc. kwoty dotacji zaplanowanej na 2021 r. (ok. 21 mln zł) minister kultury zgłosił do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem tego roku.

Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 ma kosztować teraz ok. 350 mln zł

„Jak ustalili kontrolerzy NIK, nie wynikało to z nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć, ale było z góry przewidziane. Ze względu na określony limit wydatków budżetu państwa minister nie mógł bowiem zaplanować całej sumy na 2022 r.” – wskazali kontrolerzy NIK. Dodali, że sposób planowania wydatków doprowadził do sytuacji, w której w 2021 r. wykonywane były de facto dwa budżety na budowę muzeum – z roku bieżącego i z roku wcześniejszego, co sprawiło, że „finansowanie inwestycji na Westerplatte nie było przejrzyste”.

Dyrektor muzeum wyjaśnił NIK, że opóźnienia wynikały ze zwłoki w wydawaniu decyzji administracyjnych m.in. przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wojewodę pomorskiego.