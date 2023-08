Polscy konserwatorzy odnawiają twierdzę – klasztor w Berdyczowie

Zespół obiektów klasztornych wraz z murami obronnymi w Berdyczowie na Ukrainie powstał w XVII i XVIII wieku. W roku 2012 ukończono remont kościoła. W r. 2014 wykonana została wstępna ekspertyza konstrukcyjna, autorstwa rzeczoznawcy dr inż. Romana Parucha, określająca stan techniczny. Stan części murów klasztornych oceniono jako katastrofalny, który wymaga rozpoczęcia natychmiastowych prac o charakterze ratunkowym w zakresie konstrukcyjnym oraz konserwatorskim. W marcu 2015 runęła część muru tzw. baszty północnej, co było potwierdzeniem wyrażonej w ekspertyzie opinii. W latach 2015-2017 została odnowiona baszta północna wraz z fragmentem odcinka murów wschodnich. W roku 2018 oraz 2020 przeprowadzono renowację fragmentu muru północnego na odcinku 30 metrów znajdujących się przy baszcie północnej, zarówno od strony zewnętrznej (od ulicy głównej), jak i od strony dziedzińca klasztornego. W roku 2021 prace dotyczyły odcinka wschodniego.

Historia twierdzy w Berdyczowie

Klasztor-twierdza Karmelitów Bosych w Berdyczowie wpisał się w historię Polski i Ukrainy. Okres budowy kompleksu klasztornego-warownego w Berdyczowie przypada na lata 1634-1642. Fundatorem był wojewoda kijowski Janusz Tyszkiewicz, który sprowadził na to miejsce Zakon Karmelitów Bosych. Po czasowym opuszczeniu Berdyczowa, karmelici powrócili do niego w 1717 r. odbudowując najpierw klasztor (do 1734 r.) a w latach 1739-1754 wznosząc kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Forma i kształt kościoła, które zachowały się do dzisiaj powstały według planów i pod kierunkiem architekta Jana de Witte. Powstała barokowa świątynia, typu bazylikowego na rzucie krzyża łacińskiego, zwieńczona na skrzyżowaniu transeptu kopułą na wysokim tamburze.

Zabudowa klasztorna przechodziła wielokrotnie przebudowy na przestrzeni ostatnich kilku wieków, również i mury klasztorne wskazują na wielowiekowe cechy różnych epok. Najstarsze wątki murowe mogą być datowane na XVI wiek. Na tych właśnie murach w roku 1768 miała miejsce słynna obrona konfederacji barskiej pod dowództwem Kazimierza Pułaskiego.