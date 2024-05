W czwartym i piątym etapie osiedla Lumea na stołecznym Bemowie deweloper, firma Bouygues Immobilier Polska, zaplanował dwa budynki ze 110 mieszkaniami o powierzchni od 27 do 111 mkw. – od kawalerek po lokale pięciopokojowe. Do części mieszkań będą przynależeć ogródki o powierzchni do 225 mkw., do części — tarasy na dachu.

Systemy inteligentnego domu

W każdym mieszkaniu będzie zainstalowany system smart home. W budynkach znajdą się stacje ładowania samochodów elektrycznych. Powstaną też zadaszone parkingi dla rowerów.

Deweloper planuje systemy retencji wody opadowej, pojawią się też budki lęgowe i karmniki dla ptaków, a także domki dla owadów pożytecznych. Na budynku Lumea 5 zostanie zainstalowana fotowoltaika.

Osiedle Lumea będzie podzielone na etapy

Budowa czwartego i piątego etapu bemowskiego osiedla rozpocznie się wkrótce. W sumie w pięciu etapach inwestycji powstanie 320 lokali.

Pierwszy etap osiedla Lumea (140 mieszkań) deweloper oddał w 2022 roku. W drugim kwartale 2023 r. rozpoczęła się budowa drugiego etapu inwestycji. Jej zakończenie firma zapowiada na pierwszy kwartał 2025 roku. Rok później zakończy się budowa mieszkań z trzeciego etapu.