Rosną Żerniki Na Novo

W drugim etapie osiedla Żerniki Na Novo we Wrocławiu Atal zaplanował cztery budynki z 379 mieszkaniami i dziewięcioma lokalami usługowymi.

Dla singla, dla rodzin

Mieszkania mają od 35 do 95 mkw. – od kawalerek po cztery pokoje Ok. połowy stanowią lokale trzypokojowe. - Żerniki to jedno z najchętniej wybieranych przez rodziny miejsc do życia we Wrocławiu. Z tego względu, ale też spodziewając się zwiększonego zapotrzebowania na tego typu lokale, zaplanowaliśmy taki właśnie ich udział w inwestycji – tłumaczy Angelika Kliś z zarządu Atalu.

Ceny mieszkań w standardzie deweloperskim wahają się od 10,9 do 14,3 tys. zł za metr. Firma oferuje też pakiety wykończeniowe – w zależności od standardu do metra lokalu trzeba dopłacić co najmniej 1 tys. zł.

Osiedle, zaprojektowane przez architektów z zespołu dewelopera, jest częścią konceptu urbanistycznego WuWA2.

Inwestycje od dekady

Inwestycja jest objęta autorskim programem dewelopera „Decyzja na raty”, który umożliwia rezerwację mieszkania z gwarancją ceny. Transakcja może być odroczona nawet do września. To ukłon w stronę klientów czekających na program tanich kredytów „Na start”, który ma wejść w życie w drugiej połowie roku. Rząd przedstawił właśnie założenia programu. Premiowane mają być duże rodziny.