Dom Development dosypuje do oferty w stolicy

Deweloper rozpoczął budowę mieszkań z drugiego etapu osiedla Harmonia Mokotów u zbiegu al. Polski Walczącej i al. Józefa Becka. Zaczyna też inwestycję Przy Forcie w Ursusie.

Reklama

W planie rekord sprzedaży

Jak mówi Monika Perekitko, członek zarządu spółki Dom Development, firma chce, by ten rok pod względem sprzedaży był dla niej rekordowy.

- Dlatego nieustannie pracujemy nad uzupełnianiem oferty. Zaczynamy od Warszawy, gdzie pod koniec marca zaczęliśmy budowę 337 lokali w dwóch dzielnicach. Natomiast od początku roku uruchomiliśmy budowę niemal 700 lokali w stolicy - mówi Monika Perekitko.

Osiedle w Ursusie

Osiedle Przy Forcie (niedaleko granicy z Włochami) utworzą pięciopiętrowe budynki, od północy kaskadowo obniżające się do trzech pięter. Deweloper zaplanował 124 mieszkania – niemal połowa to lokale dwupokojowe o powierzchni od 36 do 50 mkw. W ofercie są także kawalerki i lokale z trzema, czterema i pięcioma pokojami ( 25 – 122 mkw.).

Ceny mieszkań zaczynają się od 11,9 tys. zł za metr. Lokale mają być gotowe w czwartym kwartale 2025 roku.